In attesa che venga ufficializzato l’accordo di Pol Espargaró e Repsol Honda farà diventare il pilota compagno di squadra di Marc Márquez a partire dal 2021 ed i due saranno nuovamente nello stesso team, come quando erano adolescenti.

I due spagnoli avevano già lottato per i titoli di 125cc nel 2010 e di Moto2 nel 2012. Dopo aver vinto il titolo nella classe di mezzo nel 2013, Espargaró è passato in MotoGP l’anno seguente con il team Yamaha Tech 3, dove ha corso per tre stagioni in cui non ha conquistato podi ed un sesto posto è stato il suo miglior risultato.

Nel 2017, il pilota di Granollers è passato il KTM. Allora, le RC16 si trovavano costantemente in fondo alla griglia, ma nei tre anni insieme, il progetto con la Casa austriaca non ha smesso di crescere e lo scorso anno è stato regolarmente in top 10 e ha chiuso il campionato in 11esima posizione.

Polyccio ora affronterà l’impresa di competere contro Marquez nello stesso team e con la stessa moto a partire dal 2021. Herve Poncharal, che ha lavorato con Espargaró, pensa che il passaggio da KTM a Honda sia giusto. A Crash.net ha spiegato: “Con Yamaha non è andato molto bene perché è un pilota aggressivo e la M1 bisogna guidarla con dolcezza. Ma sinceramente siamo stati molto bene con lui. Ha imparato molto e sono stato tanto contento di vederlo diventare pilota ufficiale in KTM. Non sapevo cosa pensare quando è arrivato la prima volta, ma era già molto contento di quel ruolo. Penso che KTM debba molto a Pol”.

Nach vier Jahren wird Pol Espargaro KTM verlassen Foto: KTM

Lo stile di guida aggressivo di Pol Espargaró, simile a quello di Marquez, non è passato inosservato ad Alberto Puig e sulla carta il nuovo pilota HRC si adatterebbe meglio alle caratteristiche della RC213V. Poncharal afferma: “Sarà interessante vederlo in Honda. Non voglio dire che sia una moto simile alla KTM, ma è molto vicina in quanto a specifiche tecniche e stile di guida. Se Pol va lì non è per ritirarsi. Marc è il numero uno, ma Pol è sicuro di poter sfidare Marc. Bisognerà aspettare il 2021, ma sarà interessante”.

“È una bella storia, hanno un passato in comune. Ha cominciato a correre con Marc quando erano piccoli, quindi lo conosce bene. Si sono sfidati durante tutta la carriera fino alla MotoGP. Ora li vedremo sulla stessa moto, nello stesso team e con uno stile simile”.