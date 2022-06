MotoGP | Polso fratturato per Rins, Nakagami in osservazione ma ok

Il pilota della Suzuki ha riportato la frattura del polso sinistro, secondo quanto riportato dall'account ufficiale della MotoGP domenica pomeriggio, ed è stato dichiarato non idoneo a partecipare ai test ufficiali di Montmeló di lunedì.

Alex Rins, suo malgrado uno dei piloti coinvolti nell'incidente causato da Takaaki Nakagami, aveva dichiarato dopo la gara: "non riesco a muovere il polso, non riesco a fare alcun movimento". Poi aveva aggiunto che si sarebbe recato alla Clinica Dexeux per ulteriori esami, che hanno rilevato la frattura.

Nakagami è stato il protagonista dell'azione più pericolosa del Gran Premio di Catalogna: partito 12° in griglia, dopo una partenza brillante, è arrivato a ridosso dei migliori alla prima curva, ma lo ha fatto a una velocità tale da non riuscire a fermare la moto, perdendo l'anteriore e cadendo. La Honda del Team LCR ha colpito la Suzuki di Rins da dietro, facendo cadere in aria il pilota spagnolo. Una volta a terra, Nakagami ha colpito con il casco la gomma posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia, facendo cadere anche l'italiano.

Il giapponese è stato visitato presso il centro medico del circuito senza che fossero rilevate lesioni gravi ma, a causa del dolore, il 30enne nato a Chiba è stato trasferito all'Hospital General de Catalunya, dove è stato sottoposto ad un esame approfondito.

Una scansione completa del corpo non ha rivelato infortuni. Tuttavia, a causa della gravità dell'incidente, il pilota rimarrà in ospedale per 24 ore ed è stato dichiarato "unfit" per il test di lunedì.

Oltre a Rins e Nakagami, salteranno il test anche Jorge Martin, che lunedì si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'infortunio alla mano destra, e Marc Marquez, che è fuori a tempo indeterminato dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all'omero destro questa settimana negli Stati Uniti.