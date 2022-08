MotoGP | Pole e record per Zarco a Silverstone, eroico Espargaro

Un giro da paura: si può definire solamente così l'1'57"767 con cui Johann Zarco ha firmato il nuovo record del tracciato di Silverstone, andando a prendersi la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, la sua ottava in carriera in MotoGP.

Il portacolori della Prima Pramac Racing è stato tra i più veloci per tutto il weekend, ma in Q2 ha sfoderato veramente una prestazione mostruosa, dimostrando una volta di più di essersi meritato la conferma anche per il 2023. Del resto, non bisogna dimenticare che parliamo del ducatista meglio piazzato nel Mondiale al momento e la seconda parte di stagione sembra poter ripartire nel migliore dei modi per lui.

E' una prima fila che però potremmo quasi definire sorprendente, perché al suo fianco, staccato di soli 98 millesimi c'è Maverick Vinales. Una grande conferma per lo spagnolo dopo il podio di Assen, perché dimostra che ora ha capito come tirare fuori il potenziale dell'Aprilia anche nel time attack e che quindi ora è pronto a battagliare sempre per le posizioni di vertice.

A completare la prima fila ci sarà la Ducati ufficiale di Jack Miller, staccata di 164 millesimi, mentre Fabio Quartararo si è visto sfuggire la top 3 per appena 7 millesimi e per lui sarebbe stata importante. Non bisogna dimenticare, infatti, che domani il leader del Mondiale dovrà scontare una long lap penalty entro i primi tre giri, quindi per lui era fondamentale piazzare la sua Yamaha il più avanti possibile, anche se il percorso da seguire a Silverstone non sembra troppo penalizzante.

Il rovescio della medaglia è che comunque "El Diablo" è davanti ai suoi due rivali più accreditati, Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro, che divideranno la seconda fila con lui. Il ducatista sta faticando un po' di più rispetto alle gare prima della pausa estiva, quindi al momento non sembra uno dei principali candidati alla vittoria per la gara di domani.

Il portacolori dell'Aprilia invece è stato il vero eroe di questa qualifica, perché fino a pochi istanti prima del semaforo verde non era neanche certo che vi avrebbe preso parte: nella FP4 è stato vittima di un bruttissimo highside dalla curva 12, dal quale è uscito molto dolorante al calcagno destro, ma fortunatamente senza fratture.

Il pilota di Granollers però ha dimostrato di che pasta è fatto, perché non solo è salito in sella dopo un'infiltrazione, ma ha anche fatto un tempone, riuscendo a scendere sotto al muro dell'1'58" e pagando meno di due decimi nei confronti del nuovo record della pista. Definirlo stoico è davvero qualcosa di limitativo oggi.

Tutta Ducati la terza fila dello schieramento, con Marco Bezzecchi bravissimo a staccare il settimo tempo dopo aver passato il taglio della Q1, nonostante grandi problemi di traffico gli avessero imposto di fare il suo tempo al terzo giro della gomma. Dal Q1 è arrivato anche Enea Bastianini, ottavo, che ha portato anche in Q2 le pinne sul codone della sua Desmosedici GP che aveva portato al debutto ieri.

Un po' deludente invece il nono tempo di Jorge Martin, perché lo spagnolo era stato molto veloce nella FP3 di stamattina, ma è riuscito a ripetersi. Il dato impressionante comunque è che nelle prime dieci posizioni ci sono la bellezza di sette Ducati, con quella di Luca Marini ad occupare la decima piazza davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che continuano ad avere l'handicap di non riuscire a sfruttare il giro secco.

La Q1 non ha migliorato la situazione per le KTM, che nonostante il nuovo scarico si sono ritrovate fuori dal segmento decisivo della qualifica. Almeno una RC16 sembrava poter passare il taglio, ma Miguel Oliveira e Brad Binder sono stati beffati da Bezzecchi per una manciata di millesimi e quindi dovranno scattare in 13° e 14° posizione.

A completare la quinta fila ci sarà la Ducati del Gresini Racing affidata a Fabio Di Giannantonio, che è anche l'unica Desmosedici GP a non essersi infilata nelle prime quattro file dello schieramento di partenza.

Qualifica decisamente difficile anche per le Honda e questo dice tanto del momento nero della Casa giapponese, perché lo scorso anno Pol Espargaro firmò la pole position a Silverstone. Oggi invece lo spagnolo si ritrova 19° e la sua non è neanche la migliore delle RC213V, che è quella di Alex Marquez.

Al fratello d'arte, incappato in una scivolata alla curva 8, comunque non è andata tanto meglio perché scatterà 17°, alle spalle anche della KTM Tech3 di Remy Gardner e davanti al collaudatore Stefan Bradl, che però rischia seriamente di essere penalizzato per aver ostacolato Bezzecchi in uno dei suoi tentativi.

Notte fonda poi per le altre Yamaha: Franco Morbidelli schiererà la sua M1 sulla 20° casella, ma è andata decisamente peggio ad Andrea Dovizioso, perché il forlivese scatterà 24° ed ultimo, non essendo neppure riuscito a sfondare il muro dei due minuti.

Classifica Q2

Classifica Q1