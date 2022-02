MotoGP | Pol Espargaro: "Ora Honda è più omogenea, questa è la chiave"

Pol Espargaro è stato uno dei piloti più costanti in termini di ritmo per tutta la giornata del sabato e il più veloce la domenica. Questa è un’ulteriore prova del grande lavoro realizzato dal costruttore giapponese quest’inverno, in cui ha rivoluzionato la RC213V. Il minore dei fratelli Espargaro afferma di sentirsi più che soddisfatto dopo le lamentele dello scorso anno, in cui la mancanza di grip al posteriore gli impediva di esprimere al meglio il suo stile di guida.

Come se non bastasse, il nuovo dispositivo di regolazione dell’altezza, sia davanti che dietro, hanno trasformato la moto in una specie di “dragster” che nel momento della partenza ha uno spunto veloce come uno sparo. Dunque, l’allegria mostrata contrasta molto con la sensazione di precarietà di un anno fa.

“Sono molto contento. Il mio ritmo di sabato è stato uno dei migliori, se non il migliore. Stamattina ho potuto fare un giro veloce, che è molto importante se teniamo in considerazione le Ducati, e sono molto soddisfatto. Siamo anche riusciti a lasciare l’Indonesia senza incidenti. Questi test mi danno molta fiducia in vista del Qatar”, ha riassunto Espargaro, che si guarda indietro e sente un gran sollievo.

“La situazione è cambiata molto rispetto a un anno fa. Ora posso usare il mio stile basato sul posteriore. la moto è più veloce sul giro secco e più costante nel ritmo”, ha aggiunto lo spagnolo, che spera di ricevere un aggiornamento in termini di potenza in vista della prima gara in Qatar, fra esattamente tre settimane.

Il catalano è incredulo del passo in avanti che la moto ha fatto nello spunto da ferma: “I nuovi dispositivi aumentano il livello di drag e questo ci condiziona un po’ in termini di velocità di punta. Le prime otto moto in questo parametro sono le Ducati. Honda lo sa, e probabilmente in Qatar avremo un aggiornamento sulla potenza”.

“In MotoGP diventa sempre più importante la partenza, perché bisogna essere nel posto giusto e anche molto rapidi. La moto è migliorata molto sotto questo aspetto. Ciò è dovuto ai nuovi dispositivi, ma anche al aumento del grip al posteriore, ha proseguito Polyccio, che in qualche modo ha visto in Honda il tipo di reazione che chiedeva da quando è arrivato, ovvero poco più di un anno fa.

“Tutti noi piloti Honda stiamo utilizzando la stessa moto, e questa è stata una grande decisione. Siamo tutti d’accordo nonostante i diversi stili di guida. Nessuno pensa che la moto dell’anno scorso sia migliore. Penso che Honda sia molto più omogenea rispetto all’anno scorso e questa è la chiave dell’evoluzione in MotoGP. Ducati lo ha fatto negli ultimi anni e ne abbiamo visto i benefici”.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP