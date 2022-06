MotoGP | Pol Espargaro: "Non mi preoccuperei di finire in LCR"

Pol Espargaro è immerso in una vera e propria spirale di voci sul suo futuro, accentuata dalla decisione della Honda di non fargli provare il nuovo materiale che era destinato a Marc Marquez, che è finito sulla moto di Takaaki Nakagami. Una situazione scomoda per il pilota spagnolo, come lui stesso ha riconosciuto giovedì.

In questo clima di voci che circonda il pilota in questo momento, trovare la concentrazione per riuscire a guidare non sembra essere una missione facile.

"Di certo non aiuta tutta questa atmosfera, ma fa parte di questo business, è quello che dobbiamo affrontare ogni due anni quando si deve rinnovare il contratto. A volte hai la meglio e altre volte devi soffrire per trovare una moto", ha spiegato Pol.

"Al momento sono abbastanza tranquillo, qui alla Honda mi sento a mio agio e mi trattano bene, c'è la possibilità di continuare. Anche in altri posti, a dire il vero. Non siamo stati con le mani in mano e ho altre opzioni molto interessanti, forse migliori dal punto di vista finanziario rispetto a Honda, anche se in fin dei conti, alla mia età, quello che voglio non è il denaro, ma essere tranquillo, felice e ottenere risultati".

"Al momento i risultati non arrivano e la moto non funziona come vorremmo. Esamineremo le opzioni a nostra disposizione nelle prossime settimane e decideremo molto presto", ha dichiarato.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una delle opzioni più discusse, al di fuori della Honda, è il ritorno alla KTM, nel team Tech3. "Ci sono diverse opzioni e una di queste è questa, ma ora sono tutte voci e ci sono altri piloti con opzioni. È una partita a scacchi e dobbiamo aspettare che i re si muovano, poi il resto dei pezzi sarà posizionato".

Quando Pol dice "resta con Honda", Motorsport.com gli ha chiesto se intende rimanere necessariamente nel factory team o più in generale nell'orbita della Casa giapponese.

"Beh, per rimanere alla Honda, nella struttura della Honda. È vero che nel team factory ci si sente molto più amati, ma stiamo vedendo che Nakagami è più ufficiale di me in questo momento, sta testando parti che io non ho. Il team di Lucio (LCR) è una squadra molto valida, con meccanici molto bravi ed esperti, le moto sono le stesse di quelle ufficiali e non mi preoccuperei di finire lì, non è un problema. Vedremo", ha detto il corridore di Granollers.