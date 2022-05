MotoGP | Pol Espargaro: "Non ho punti di forza sulla Honda"

La stagione 2022 è stata fin qui estremamente difficile per tutti i piloti Honda. Nonostante una RC213V rivista in maniera radicale, Pol Espargaro è riuscito ad entrare nella top 10 solo una volta dopo il podio ottenuto nella prima gara della stagione in Qatar, all'inizio di marzo.

In difficoltà per tutto il weekend di Le Mans, Espargaro ha chiuso le qualifiche all'11° posto, stesso piazzamento che ha ottenuto anche in gara, per di più con un distacco di ben 22" dal vincitore. Una situazione che lo ha portato ad ammettere di non sentirsi veloce sulla Honda in questo momento.

"Sono arrabbiato con questa situazione con la moto, perché normalmente sento di essere forte in qualche aspetto. In KTM, ero molto forte in frenata", ha detto Espargaro, che sembra destinato ad uscire dall'orbita Honda alla fine del 2022.

"Ricordo una gara a Misano nella quale gli altri erano molto più veloci di me, e sono salito sul podio perché frenavo molto più tardi. Era il mio punto di forza e lo stavo portando al limite".

"Ora sento che con la Honda non ho punti di forza. Soffro in frenata, soffro a centro curva e faccio fatica in accelerazione. Ecco perché sono arrivato a 20 secondi dal primo, perché non ho punti di forza. Non mi sento veloce, non sono veloce e non sto guidando bene".

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il fatto di non avere punti di forza sulla Honda non gli ha permesso di effettuare sorpassi nella gara di domenica a Le Mans.

Pol infatti ha aggiunto: "Uno dei problemi più grandi al momento con questa moto è che non riesco a sorpassare. Non sento di avere un punto di forza per attaccare gli altri piloti. Perdevo molto in accelerazione, in termini di grip puro".

"Ero dietro alle KTM, dietro a Brad (Binder), che non frenava male e la staccata era l'unico aspetto su cui potevo guadagnare qualcosa. Ma, visto che perdevo in accelerazione, dovevo recuperare il tempo in frenata e dovevo staccare molto più tardi".

"Ho cercato di superare le KTM circa sei volte durante la gara e la sesta volta sono andato largo perché era impossibile. Non ho un punto di forza, quindi non appena rimango bloccato dietro a qualcuno, non riesco a sorpassare".