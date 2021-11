MotoGP | Pol Espargaro non corre a Valencia: si preserva per i test

La Honda aveva preparato la moto per il Warm-Up di domenica mattina, ma dopo aver valutato le condizioni del pilota, che non ha fratture, ma sente molto dolore, soprattutto al fianco ed al polso destro, è stata presa la decisione che Pol Espargaro non correrà l'ultima gara della stagione della MotoGP con l'obiettivo di recuperare in vista dei test di giovedì e venerdì prossimo a Jerez.

Pol è caduto in maniera pesante durante la FP3 di ieri mattina, venendo subito portato al Centro Medico del circuito, dove ad un primo esame non sembravano esserci fratture. A questo punto è stato trasferito all'Hospital 9 Octubre di Valencia per ulteriori esami, compresa una TAC che ha confermato l'assenza di infortuni.

Nonostante questo, la Honda ed il pilota preferiscono non prendersi alcun rischio oggi, visto che lo sviluppo della moto 2022 dipende direttamente dal test della settimana prossima a Jerez, nel quale la Casa giapponese dovrà già fare a meno dell'infortunato Marc Marquez.

La presenza di Pol a Jerez è vitale, perché dovrà testare tutte le parti che arriveranno dal Giappone per modellare il puzzle della moto per il prossimo anno, che secondo le indicazioni raccolte finora dovrebbe rappresentare una svolta rispetto al prototipo che ha dato tanti grattacapi ai piloti del marchio negli ultimi due anni.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 10 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 16 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images