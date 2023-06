MotoGP | Pol Espargaró: "Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo"

Il pilota della GasGas è stato vittima di un incidente nelle prove del venerdì del Gran Premio del Portogallo, in una dinamica considerato "brutta" perché inaspettato e perché il capitombolo lo ha portato a fare se capriole che si sono concluse con l'urto del pilota contro le barriere di pneumatici,che avrebbero dovuto essere protette da un airfence.

Tre mesi e sette Gran Premi dopo, Pol Espargaró è stato visto nel paddock del circuito di Assen, dove venerdì si è riunito con la sua squadra e sabato ha parlato con i giornalisti del suo calvario.

Tornato al suo peso forma dopo aver perso più di otto chili a causa dell'impossibilità di mangiare, il più giovane dei fratelli di Granollers spera di poter tornare in sella alla sua moto a Silverstone, nel primo fine settimana di agosto, quando il Campionato del Mondo tornerà in azione dopo la pausa estiva.

Espargaró ha dichiarato che la sua prima intenzione era quella di tornare in pista tre settimane fa, in Italia. Tuttavia, il risultato di un ultimo test radiologico ha reso sconsigliabile la sua partecipazione ad uno dei tre round consecutivi (Mugello, Sachsenring e Assen) che chiudevano la prima parte della stagione.

Con un'apparizione molto emotiva, il numero 44 ha fatto un bilancio cronologico dell'evoluzione delle sue condizioni fisiche e, con esse, anche del suo stato emotivo.

"In ospedale avevo così tante fratture che non sapevo da dove venisse il dolore. Ecco come si è sviluppata la situazione negli ultimi tre mesi. Mi sono fratturato tre vertebre; due sono guarite bene e velocemente, ma l'altra è stata più lenta. Tra due settimane sarà tutto a posto", ha detto Espargaró, che ha rivelato di aver passato diversi giorni sveglio a causa del dolore, "piangendo tutta la notte".

Oltre alla lesione alla schiena, che ha colpito le terminazioni nervose della zona, il pilota della GasGas ha sottolineato quanto sia stato difficile non poter mangiare, dato che la sua bocca era stata ricucita.

"La cosa peggiore sono state le quattro settimane senza mangiare, con la bocca chiusa. Ho perso due chili a settimana. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo", ha detto lo spagnolo, che non ha avuto remore a spiegare che aveva persino pensato di smettere di correre. "Certo che ho pensato di smettere. Con questo tipo di infortunio grave, si pensa a tutto. Ho mia moglie e le mie due figlie, e senza di loro sarebbe stato impossibile per me superarlo. Mi sarei sparato", ha detto.

"Ma questo fa parte del nostro sport e l'unica cosa che so fare è andare in moto", ha continuato il catalano, "eternamente grato" al gruppo Pierer Mobility per il suo sostegno. "Non avrei mai immaginato che mi avrebbero sostenuto così tanto. Mi hanno persino inviato un simulatore che hanno sviluppato in casa, in modo che potessi allenarmi con i miei dati e sul circuito di mia scelta", ha detto Espargaró.

Per quanto riguarda il suo futuro, "Polyccio" è determinato a portare a termine l'anno e mezzo che manca al suo contratto con il GasGas, poiché ritiene di avere ancora abbastanza tempo per dimostrare di meritare quel posto, "e per ricambiare tutto l'amore che mi è stato dimostrato". Sulla possibilità che la promozione di Pedro Acosta possa portare ad una situazione in cui tre candidati (lui, Augusto Fernández e Acosta) si giocano quei due posti, Pol fa spallucce: "È un problema loro [del GasGas], non mio".

Le foto dell'incidente di Portimao



Ambulancia helicoptero 1 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing y Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing tras la caída 2 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 3 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 6 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 7 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 8 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 9 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing moto accidentada 10 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images