MotoGP, Pol Espargaró: "La Honda è la moto che vogliono tutti"

Quasi due settimane dopo che Motorsport.com aveva anticipato che Pol Espargaró ha un accordo verbale con HRC per correre con il team Repsol Honda dal 2021, il pilota spagnolo ha rotto il silenzio parlando con il sito ufficiale della MotoGP, riconoscendo che la Honda è la moto che vuole la maggio parte dei piloti della griglia di partenza.

Espargaró afferma: “Per il momento, non c’è niente di sicuro. Ci sono posti vacanti in MotoGP, il mio contratto è valido fino a fine anno ed i team ufficiali cercano i piloti, ho la libertà di ascoltare cosa hanno da offrire. È una buona situazione”.

“Quando hai KTM, un gran nome, un gran team, che sta lottando per qualcosa di interessante con un grande progetto, ma hai anche altre offerte, la situazione di avere due offerte sul tavolo è buona. Questi posti sono liberi e stiamo parlando con tutti. Non so cosa succederà in futuro, ma la situazione per me è buona”.

Tuttavia Pol Espargaró ha il contratto con KTM in scadenza a fine anno con una clausola che gli impedisce di annunciare l’accordo con Honda fino ad una data precisa. Però ammette che Honda è la moto che vogliono guidare tutti: “Abbiamo visto negli ultimi anni che alla fine quelli che vincono sono Marquez e la Honda. Marc è una leggenda, un pilota incredibile. Ma guida una Honda e questo significa che questa moto è capace di vincere. Lo dimostra in ogni gara ed a fine campionato, con un ampio vantaggio sul secondo”.

Tutti vogliono la Honda

“La Honda è la moto che la maggior parte della griglia di partenza vuole. Tutti vogliono questa moto, anche la Ducati può vincere. Queste sono attualmente le due moto migliori della griglia. Ovviamente mi piacerebbe guidare una delle due, ma devo anche vedere qual è la situazione con KTM e che cosa possiamo fare. Ancora è presto, però chi è che non vorrebbe una di queste due moto? Per un pilota di MotoGP, queste sono le moto da sogno per lottare per il titolo”.

Espargaró si sente legato emozionalmente a KTM, ma il progetto austriaco non è ancora sufficientemente maturo per poter lottare per le vittorie. Inoltre i motori sono congelati fino alla fine del 2021 e gli anni passano veloci come le opportunità: “Con KTM c’è un vincolo speciale, questo sarà il nostro quarto anno insieme, abbiamo fatto un lungo cammino e nei momenti complicati le relazioni si rafforzano. Se andrò via in futuro, sarà triste. Ma è chiaro che non ho 24 anni e non ho tempo da investire nello sviluppo di una moto per lottare per il titolo”.

“Sono in una situazione diversa e pesa. Ho 29 anni, sto diventando uno dei veterani della griglia, voglio davvero mostrare il mio potenziale e non so se KTM sarà pronta per lottare per il titolo tra uno o due anni. Non ho altri dieci anni da dare, perciò è una scelta difficile. Molte emozioni da una parte, avere una moto vincente dall’altra”.

Al momento bisogna aspettare, le clausole del contratto costringono al silenzio, anche se l’accordo privato tra il pilota e Honda sembra ormai chiaro “Al momento non è stato fatto, non ho nulla da annunciare, siamo in fase di negoziazione. Sono il primo a voler concludere e concentrarmi su questa stagione, non nel 2021 o nel 2022. Ma questa è la realtà, non è stato fatto nulla, non è nemmeno iniziato il campionato. Dobbiamo calmarci, iniziare con un procedimento normale e poi, se ci sarà, un annuncio. È questione di tempo, dobbiamo essere pazienti”.