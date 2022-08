MotoGP | Pol Espargaro ha recuperato dall'infortunio alle costole

Dopo una pausa estiva di cinque settimane, il Campionato del Mondo di MotoGP riparte questo fine settimana a Silverstone, con la prima delle nove gare finali della stagione.

Per Pol Espargaro, che ha faticato molto nella prima parte della stagione, la pausa estiva è stata un buon momento per recuperare completamente dal grave infortunio alle costole subito in Germania nella penultima gara prima dell'estate, che gli ha impedito di prendere parte alla gara di Assen alla fine di giugno.

"La pausa è stata positiva per me, ho potuto recuperare dall'infortunio alle costole subito in Germania e sono tornato ad allenarmi", ha spiegato il pilota catalano nel preview del GP di Gran Bretagna.

Fino al podio ottenuto nel GP dell'Emilia Romagna dello scorso anno, stagione del suo debutto con la Honda, il miglior risultato di Espargaro nel 2022 era stato il quinto posto proprio al Gran Premio di Gran Bretagna.

"L'anno scorso abbiamo vissuto un grande weekend a Silverstone e sto lavorando duramente per ripetere quell'esperienza, ma c'è ancora molto da fare", ha spiegato Espargaro.

"È una pista su cui ci siamo adattati molto bene l'anno scorso, quindi spero di iniziare la seconda parte della stagione meglio delle ultime gare", ha aggiunto, riferendosi alle difficoltà che ha avuto in questa stagione nel guidare la RC213V.

Espargaro, che quasi certamente non correrà per la Honda nella prossima stagione, tornando alla KTM per difendere i colori del Team Tech3, punta ora a concludere la stagione nel miglior modo possibile.

"È stata una bella vacanza, ma ora sono concentrato sul ritorno alle gare", ha detto il pilota di Granollers.