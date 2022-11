MotoGP | Pol Espargaró critica il piano Honda: “Sarà veloce solo Marc”

Pol Espargaro sta contando i giorni che mancano per poter mettere un punto al suo deludente periodo in HRC. Il pilota di Granollers vi è arrivato in uno dei momenti peggiori della storia di Honda e non è riuscito a far andare la RC213V come avrebbe voluto. Non ha colto di sorpresa nessuno il fatto che decidesse di firmare con Tech3 e tornare in sella alla KTM, lasciando il suo posto nel team Honda ufficiale a Joan Mir.

Da quando ha annunciato l’addio alla Casa giapponese, Pol non ha avuto peli sulla lingua al momento di criticare il team: “È dal Qatar che soffro. Da allora non ho ricevuto alcun aggiornamento, solamente lavoro sulla messa a punto. Puoi migliorare un po’ il setup, ma quando tutti sono velocissimi hai bisogno di pezzi nuovi per migliorare. Non ho ottenuto nulla”, ha affermato. Non si tratta nemmeno di una mancanza di aggiornamenti da parte di HRC, che invece li lasciava provare a Takaaki Nakagami.

Il ritorno di Marc Marquez dopo la sua quarta operazione ha fatto sì che tornasse ad essere leader del lavoro di sviluppo e Honda è passata a lavorare quasi in esclusiva con il pilota di Cervera. Il costruttore giapponese ha deciso di lasciare fuori dal progetto Espargaro e Alex Marquez, i due piloti che non rinnoveranno nel 2023.

Una stagione MotoGP senza nuovi pezzi Honda

Non si tratta nemmeno della prima esperienza di Pol come pilota ufficiale. In KTM ha guidato il progetto di una neonata RC16, e ha potuto continuare a contare sul sostegno del team una volta firmato con Honda. Il minore dei fratelli Espargaro si è mostrato incapace di comprendere i motivi per cui Honda continua con una politica così restrittiva. “Due anni fa la situazione era molto diversa, anche se si guarda come Jack Miller conclude la stagione con Ducati. Gli danno i pezzi migliori fino alla fine e continua a contare sul sostegno di tutta la fabbrica”, ha affermato facendo un confronto con gli altri piloti.

“Marc usa un forcellone, un telaio e un pacchetto aerodinamico diverso dal mio, ha uno stile di guida completamente diverso. Marc è Marc. È sempre veloce. Anche in condizioni normali, con lo stesso pacchetto, è difficile confrontarsi con Marc. Ora abbiamo una situazione completamente diversa, non voglio lamentarmi, ma questa è la realtà. È abituato a guidare con il posteriore più lento, si è adattato molto bene. Io devo adattarmi a queste cose, il mio stile di guida è molto diverso da quello che richiede la Honda”, ha riflettuto.

Honda confida esclusivamente su Marquez per la MotoGP

“È molto difficile verificare i dati e compararli con quello che sta facendo lui. È impossibile, non posso verificare nulla”, ha lamentato Espargaro. Per questo mette in discussione la strategia di Honda: “Credo che si debba provare qualcosa con entrambi i piloti, in questo modo si hanno diversi punti di vista. Se il nuovo pilota ha gli stessi miei problemi, allora sapranno come migliorare”.

Con convinzione però, ha affermato: “Con questa strategia sarà veloce solo Marc, ma non il resto dei piloti”, ha dichiarato riferendosi anche ai nuovi arrivati Joan Mir e Alex Rins, che avranno solo sei giorni di test per familiarizzare con quella che per loro sarà una moto nuova. “Non vedo l’ora che finisca la stagione, provo a fare il meglio che posso per essere il più professionale possibile. Alla fine è il mio lavoro, è triste ma è quel che è”.