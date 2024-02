MotoGP | Piero Ferrari aveva detto a Quartararo della firma di Hamilton

Fabio Quartararo è un grande appassionato di Formula 1 e, ogni volta che può, va a vedere qualche gran premio. Negli ultimi anni ha stretto amicizia con Daniel Ricciardo, mentre Monster, uno degli sponsor Yamaha e anche di Mercedes, ha fatto incontrare in diverse occasioni il francese e Lewis Hamilton.

"El Diablo" è un amante delle auto sportive, non è strano che si sposti da casa sua, ad Andorra, fino a Barcellona per fare visita a un conoscente che gestisce una concessionaria McLaren della città e provi qualche modello.

Nella penultima settimana di gennaio, prima di viaggiare verso Sepang per affrontare i primi test della pre-stagione 2024, il pilota di Nizza ha visitato la sede Ferrari a Maranello. Lì, Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore del marchio di auto più importante del mondo, gli ha fatto da cicerone.

In un certo momento della giornata, il dirigente ed azionista del Cavallino Rampante gli ha lanciato un’indiscrezione che in quel momento non gli ha permesso di decifrare una delle operazioni che sulla carta è la più incredibile della storia del Mondiale di Formula 1.

Con il campione del mondo MotoGP 2021 già in Malesia, la Scuderia di Maranello ha confermato l’arrivo di Hamilton nel 2025 come sostituto di Carlos Sainz e compagno di squadra di Charles Leclerc.

“È stato strano, perché ero andato in visita a Maranello un paio di giorni prima dell’annuncio e Piero Ferrari me lo aveva accennato, ma in quel momento non avevo saputo interpretare, non avevo colto. Non ci ho fatto caso fino a quando non è stato ufficiale”, ha raccontato Quartararo in una chiacchierata avuta qualche giorno fa con Motorsport.com, prima di salire di nuovo sulla Yamaha per gli ultimi test di pre-stagione in Qatar.

Quartararo è nato nel 1999, otto anni prima del debutto di Hamilton in Formula 1, con la McLaren. Quando il pilota di Stevenage firmò con la Mercedes nel 2013, il francese aveva otto anni. Per lui, vedere uno dei suoi punti di riferimento vestito di rosso sarà d’impatto, dato che lo identifica sempre con la tuta delle Frecce d’argento: “Lewis lo ricordo sempre in Mercedes. Non ho nemmeno ricordi del suo periodo in McLaren. Sarà strano vederlo vestito di rosso”.