MotoGP | Phillip Island: storica vittoria Suzuki con Rins, ma Bagnaia è leader!

Phillip Island è una pista che ha sempre favorito le gare di gruppo, ma il Gran Premio d'Australia 2022 è stato veramente da cardipalma, oltre a rischiare di aver scritto un'altra pagina fondamentale nella corsa al titolo della MotoGP.

Ed è una gara che potrebbe anche rimanere nella storia, perché Alex Rins è riuscito a riportare alla vittoria la Suzuki, ad appena un paio di GP dall'addio della Casa di Hamamatsu alla classe regina. Il quarto sigillo della carriera del pilota spagnolo è arrivato al termine di una rimonta clamorosa dal decimo posto in griglia: Rins è stato bravissimo a sfruttare la guidabilità della GSX-RR e all'ultimo giro ha trovato alla curva 2 il guizzo per un successo che non farà altro che aumentare il rammarico per l'addio del marchio della grande S.

Ma parliamo anche della gara del ritorno sul podio di Marc Marquez, secondo nonostante l'azzardo della gomma soft al posteriore. Era dalla vittoria di Misano dello scorso anno che l'otto volte iridato non riusciva a salire sul podio ed oggi ha lottato con il coltello tra i denti per tutta la gara, dimostrando ancora una volta che la quarta operazione al braccio destro può essere stata quella della svolta, ma anche che la Honda ha tutto un altro potenziale con lui in sella.

A completare il podio c'è un Pecco Bagnaia che dà uno strappo importante nel Mondiale, ma che forse ha in parte sprecato l'occasione per mettere una seria ipoteca sul titolo. Fabio Quartararo ha prima commesso un errore alla curva 4, finendo in 21° posizione. Poi, nel tentativo di rimontare, è scivolato alla curva 2, trovandosi così a fare i conti con il secondo zero consecutivo, che ha spalancato la porta al sorpasso del ducatista.

Dopo una brutta partenza, Pecco non si è perso d'animo ed è risalito fino ad arrivare a comandare la gara a 13 giri dal termine. Da quel momento non ha più mollato la leadership fino all'inizio dell'ultimo giro. Nella battaglia finale probabilmente ha prevalso la prudenza, quindi un potenziale +23 su Quartararo è diventato un +14 che comunque è un bottino importante a due gare dal termine, soprattutto se si guarda al trend attuale del rivale. Questo vuol dire, dunque, che tra 7 giorni in Malesia si giocherà il suo primo match point iridato.

Si fa più dura invece per tutti gli altri contendenti al titolo: Aleix Espargaro è rimasto agganciato al trenino per quasi tutta la corsa, ma il pilota dell'Aprilia ha accusato un piccolo crollo delle prestazioni nel finale, che lo ha relegato al nono posto, con un gap di 27 lunghezze nei confronti di Bagnaia.

Rimane una piccola chance per Enea Bastianini, per il quale invece vale il discorso opposto di Aleix. Il portacolori del Gresini Racing è partito malissimo ed era nelle retrovie, ma nella seconda parte di gara ha letteralmente cambiato marcia, riuscendo a risalire fino al quinto posto finale, che gli vale il -42 nel Mondiale.

Si è spento proprio nella gara di casa il sogno iridato di Jack Miller e il ducatista è totalmente incolpevole per l'accaduto. L'australiano infatti è stato centrato alla curva 4 da Alex Marquez, che è arrivato lunghissimo in staccata e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Vista la durezza dell'impatto, "Thriller" è stato anche fortunato a rialzarsi senza conseguenze.

E' stata buonissima invece la gara di Marco Bezzecchi, che ha battagliato per le posizioni da podio, portandosi a casa alla fine un quarto posto che gli vale anche il titolo di "Rookie of the Year". Buona però anche la prova del suo compagno Luca Marini, sesto con la seconda Ducati della Mooney VR46. Dopo aver condotto la corsa nelle prime fasi, è invece andato via via perdendo posizioni il poleman Jorge Martin, che si è dovuto accontentare di chiudere in settima posizione, davanti alla Ducati Pramac gemella di Johann Zarco.

A completare la top 10 c'è la KTM di Brad Binder. Complice il ritiro di Quartararo, bisogna invece scendere fino al 13° posto per trovare la prima delle Yamaha con Cal Crutchlow. Molto deludente la gara di Maverick Vinales, solamente 17° con l'altra Aprilia, ma è andata peggio a Franco Morbidelli, finito ruote all'aria alla curva 4 con la sua Yamaha. E' arrivato al traguardo invece Fabio Di Giannantonio, ma solamente in 20° posizione.