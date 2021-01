MotoGP, Petronas punta a restare con Yamaha per altri cinque anni

Il ciclo quinquennale di accordi tra i promotori del Campionato del Mondo MotoGP e i costruttori che partecipano all'evento si conclude alla fine di quest'anno, per cui gli stabilimenti stanno già negoziando un nuovo contratto per il periodo 2022-2026.

Il primo ad annunciare la firma dell'accordo è stato il produttore austriaco KTM, che rimarrà nella classe regina per un secondo periodo, se necessario. Per la maggior parte degli altri costruttori (Honda, Suzuki, Yamaha e Ducati) l'accordo è scontato, ma non è ancora stato messo nero su bianco.

Nel caso dei team satellite, essi dipendono dai contratti dei costruttori, per cui l'emergente team Petronas SRT, che quest'anno festeggerà la sua terza stagione nella classe regina, sempre legata alla Yamaha, non è sicuro di quali moto correrà nel 2022.

Si è diffusa la speculazione che il team malese potrebbe essere interessato a cambiare partner, con il nome di Suzuki, l'unico produttore di MotoGP, insieme ad Aprilia, a non avere un team satellite.

Tuttavia, il Team Manager Razlan Razali dice che la priorità è di continuare con la Yamaha.

"Siamo interessati a proseguire nel MotoGP oltre il 2021, vogliamo rimanere il più a lungo possibile. A parte alcune opzioni con altri produttori, siamo abbastanza a nostro agio con il nostro attuale rapporto con la Yamaha", ha spiegato l'esecutivo malese in una conversazione con GPone.

Nonostante nelle due stagioni del rapporto (2019-2020) ci siano state tensioni tra Petronas e Yamaha, Razali ritiene che il bilancio sia stato positivo.

"Ci hanno sostenuto fin dal primo anno e penso che sia nell'interesse del nostro team, Yamaha e anche Petronas, vedere se possiamo estendere questa collaborazione per più di tre anni. Stiamo già parlando con loro e stiamo lavorando per chiudere un accordo per altri cinque anni", che porterebbe il 'matrimonio' fino alla fine del 2026.

"Naturalmente ci vuole tempo, ma dovremmo conoscere i nostri piani per il 2022 e oltre entro la metà della stagione", ha detto Razali.

Razlan Razali y Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Una volta formalizzato l'accordo con Dorna Sports per il periodo 2022-2026 la Yamaha dovrà decidere a chi consegnare le proprie moto satellite, con la nuova squadra che emergerà dalle ceneri dell'Esponsorama Avintia Racing, posto che dal 2022 in poi sarà per la VR46 guidata da Valentino Rossi.

Anche se nel 2021 una delle Ducati di Avintia, quella di Luca Marini, sarà dipinta con i colori della VR46, nulla garantisce che nel 2022 l'accordo con la firma di Bologna sarà mantenuto, e dato il rapporto tra Rossi e Yamaha, la speculazione nasce spontanea.

In questo senso, Razali non si sente minacciato e, quando gli viene chiesto se pensa che la Yamaha sceglierà di regalare le proprie moto satellitari alla VR46.

"No, siamo fiduciosi su questo punto, abbiamo dimostrato in soli due anni ciò che possiamo realizzare. Siamo in MotoGP, ma anche in Moto2 e Moto3, credo che abbiamo un team con grandi professionisti, siamo fiduciosi nella possibilità di continuare a lavorare con la Yamaha.

L'esecutivo malese, che per quanto ne sa Motorsport.com ha avuto colloqui informativi alla fine del 2020 con l'ex direttore del Team Suzuki Davide Brivio per conoscere le intenzioni per il 2022 riguardo al team satellite, non crede che la figura di Rossi sarà sufficiente a sconvolgere l'equilibrio.

"Non sono troppo preoccupato che Valentino crei una sua struttura MotoGP, in fondo non è la stessa cosa che fare un team Moto2 o Moto3, non è così semplice, tutto è molto più grande e molto più costoso dal punto di vista finanziario. Siamo dove siamo ora e abbiamo fatto un buon lavoro. Non sono preoccupato che Valentino possa 'rubare' la nostra Yamaha", ha detto Razali.

Nelle sue due stagioni in MotoGP il team Petronas Yamaha SRT ha registrato sei Gran Premi, tre per Franco Morbidelli e altrettanti per Fabio Quartararo, oltre a 13 podi e secondi posti nelle categorie team e piloti per il 2020.