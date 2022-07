MotoGP | Pesaro dedica a Valentino “il casco più grande del mondo”

Nove titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi: bastano questi pochi numeri per capire di chi stiamo parlando. Orgoglio italiano nel mondo, anche dopo aver appeso il casco al chiodo, Valentino Rossi continua ad essere acclamato e amato. A proposito di caschi, non poteva mancare l’omaggio della città di Pesaro, che gli ha dedicato “il casco più grande del mondo”.

Si tratta della riproduzione in dimensioni gigantesche di uno degli innumerevoli caschi che hanno contribuito a creare la Leggenda di Valentino Rossi. Alto 3,6 metri e largo 5,40 metri, ha un peso di 400 chilogrammi ed è arrivato a Pesaro nella mattinata di lunedì. Sono stati tolti i veli solo nel tardo pomeriggio proprio alla presenza del nove volte campione del mondo, accolto da un bagno di folla a cui si è dedicato al termine dell’evento firmando autografi e scattando foto e selfie.

Il casco è stato una sorpresa anche per Valentino Rossi, che ha reagito con entusiasmo al vederlo, dopo che sono caduti i veli in occasione della presentazione. Proprio il casco è stato uno degli elementi rappresentativi della carriera del Dottore, come lui stesso afferma: “Mi piace molto. Ho amato l’idea fin dal primo momento. Sono un grandissimo appassionato di caschi da quando ero bambino, ed è stato anche quello che mi ha avvicinato al motociclismo. Del resto sono anche state un po’ le grafiche ad avermi fatto diventare così famoso”.

L’idea è nata da Massimiliano Santini, che ha lanciato la proposta realizzata poi dall’azienda Extralab di Riccardo Sivelli con la collaborazione di altre quattro imprese della zona di Pesaro. A presenziare l’evento anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Valentino ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo, e qui batteva il cuore più forte, che ha sempre creduto in lui: la sua vittoria è stata anche la vittoria di questa terra. Per questo abbiamo deciso di omaggiare la sua carriera. E poi vogliamo rafforzare il ‘pellegrinaggio’ di Rossi in sinergia con Tavullia”.