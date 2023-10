MotoGP | Pertamina Lubricants nuovo title sponsor della VR46 dal 2024

VR46 Racing Team e PT Pertamina Lubricants saranno insieme in MotoGP per tre stagioni. Il brand di lubrificanti indonesiano, attraverso il marchio di proprietà Pertamina Enduro, diventerà title partner della squadra di Tavullia a partire dal primo gennaio del 2024 con il nome di Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Una scelta strategica e la nascita di una nuova sinergia, quella tra il VR46 Racing Team, la squadra impegnata nel Campionato del mondo di motociclismo di proprietà del nove volte iridato Valentino Rossi, e il colosso dei lubrificanti PT Pertamina Lubricants per dare nuovo slancio a due realtà già affermante nel Motorsport e diventare così un vero punto di riferimento anche in performance, endurance e tecnologie d’avanguardia.

Vision comune, valori condivisi e grandi ambizioni per il neonato Pertamina Enduro VR46 Racing Team: una squadra animata dalla smisurata passione per i motori e le due ruote, capace di unire nel tifo le due più grandi fan base del circus della MotoGP e coinvolgere così centinaia di migliaia di tifosi in tutto il mondo.

Dalla stagione MotoGP 2024 il logo Pertamina Enduro sarà presente sulle Ducati Desmosedici GP affidate a Marco Bezzecchi e Luca Marini, le tute dei piloti, i caschi, gli spazi tecnici, così come in tutte le immagini, gli asset, i materiali e nelle comunicazioni del VR46 Racing Team.

"Dare il benvenuto a Pertamina Lubricants, che per le prossime tre stagioni sarà il title partner del VR46 Racing Team, segna in maniera cruciale la storia della nostra squadra, un tassello importante e un ulteriore step in avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Siamo davvero onorati di aver stretto un accordo con un brand di questo livello nel mondo del motorsport. Con questa nuova sinergia, non solo condividiamo ambizioni comuni, ma uniamo le due più ampie e affezionate fan base del panorama attuale della MotoGP", ha detto il team director, Alessio "Uccio" Salucci".

"Un ponte tra i tifosi italiani e tutti quelli che ci seguono dall'Indonesia e a cui speriamo di regalare importanti soddisfazioni ancora nel futuro. Questo progetto a lungo termine tra due realtà così radicate nel mondo del motociclismo e delle competizioni, come VR46 Racing Team e Pertamina Lubricants, vuole portare a centinaia di migliaia di tifosi nel mondo la vera passione per questo sport da un punto di vista unico. Nel 2024 si apre così una nuova era della nostra storia in MotoGP, un'avventura ricca di successi, che è iniziata solamente due anni fa, e che non sarebbe stata possibile senza il supporto e la compartecipazione di un partner come Mooney che tengo a ringraziare personalmente per la fiducia e la stima reciproca", ha proseguito.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Werry Prayogi, Presidente PT Pertamina Lubricants, ha aggiunto: "La partnership tra PT Pertamina Lubricants e VR46 Racing Team è una mossa strategica per estendere la nostra visione e l’obiettivo di diventare Campioni nel settore dei lubrificanti. Questa è la prova che VR46 Racing Team e Valentino Rossi ripongono grande fiducia nella qualità, a livello internazionale, di Pertamina Enduro".

Soddisfatto dell'accordo anche Gianluca Falcioni, Amministratore Delegato VR46 Agency: "Siamo molto orgogliosi dell’accordo raggiunto con un’azienda prestigiosa ed importante come Pertamina Lubricants per il VR46 Racing Team. Attraverso VR46 Agency, azienda di Valentino Rossi, operiamo alla ricerca di partner e sponsor per tutti i progetti del mondo VR46. Sin dai primi mesi abbiamo puntato a nuovi mercati, verso Paesi in rapida crescita. L’Indonesia e in generale il Sud-Est Asiatico rappresentano per VR46 un bacino di fan e appassionati enorme. La passione per la MotoGP è smisurata e riteniamo che attraverso questo accordo, con un’azienda così importante, si possa evolvere strategicamente attivando non solo sinergie sportive ma anche dando vita ad opportunità a 360 gradi tra VR46 e questi Paesi. Sin dal primo incontro con Pertamina abbiamo compreso la grande affinità di valori, la stessa visione del motociclismo e approccio alle competizioni".

"Non ci sono parole per descrivere il ruolo e il prestigio che Pertamina Lubricants riveste nel mondo dei motori. Endurance è il punto chiave che rende questo grande brand un partner unico per sostenere il nostro progetto. Tengo a sottolineare che non si tratta di una semplice partnership, ma la nascita di una sinergia in cui Pertamina Lubricants metterà a disposizione conoscenza, esperienza e tecnologia per il raggiungimento di grandi performance in pista. Infine, con questo accordo strategico, ci avviciniamo ancora più profondamente alla nostra fan base in Indonesia, un paese dove, da sempre, ci siamo sentiti benvenuti e dove ritengo ci siano le basi per attivare molteplici progetti sia in ambito Racing che di business opportunities", ha concluso.