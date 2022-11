MotoGP | Perché il titolo di Bagnaia non è meno meritevole di quello di Stoner

Nelle corse, i numeri sono di solito il riflesso più accurato della realtà, e i numeri che la Ducati ha registrato in questa stagione, con le sue otto moto distribuite sulla griglia, sottolineano inequivocabilmente la supremazia del modello di Borgo Panigale rispetto agli altri concorrenti. Tra le due delle tre versioni del prototipo scese in pista nel 2022, hanno accumulato 12 vittorie su 20 possibili - un record assoluto per il costruttore - oltre a 16 pole position su 20 totali in palio. I 32 podi della Casa bolognese - più della metà dei 60 totali - sono stati condivisi da sette dei suoi otto piloti, un altro dato che non fa che ribadire il successo degli ingegneri del Reparto Corse, guidati da Gigi Dall'Igna, nella progettazione e nello sviluppo dell'ultima Desmosedici.

Tutto ciò premesso, si potrebbe essere indotti a pensare che il Mondiale di Bagnaia a Valencia abbia meno meriti del primo della storia della Ducati, quello conquistato da Stoner 15 anni fa dopo aver colto di sorpresa la concorrenza. Tuttavia, se da un lato le statistiche sanciscono la superiorità della moto italiana nel corso di questa stagione, dall'altro ci sono argomenti che ci invitano a mettere su un piano simile l'impresa che Stoner e la sua truppa hanno firmato domenica scorsa con quella del 2007.

Per cominciare, non dobbiamo perdere di vista il contesto tecnico in cui si sono svolti i due episodi, perché non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. L'australiano è stato incoronato proprio nell'anno in cui la cilindrata del motore della MotoGP è stata ridotta da 990 a 800 cc. Come in altre discipline, come la Formula 1, una rivoluzione nei regolamenti tecnici apre una porta attraverso la quale possono insinuarsi sorprese, soprattutto da parte di chi non ha nulla da perdere. Ducati si è assunta il rischio di concepire una moto che puntava il suo punto di forza sull'enorme potenza, per poi trovare qualcuno in grado di dominarla.

Allo stesso tempo, vale la pena di notare che, all'epoca, non esisteva ancora il fornitore unico di pneumatici, con Michelin e Bridgestone che condividevano la stessa linea. Questo è un altro elemento che ovviamente favorisce la disuguaglianza tra i clienti della casa francese (Honda, Yamaha) e quelli della casa giapponese (Ducati). E, come se non bastasse, bisogna anche ricordare che ogni squadra era libera di utilizzare l'elettronica che riteneva più conveniente, molto prima che iniziasse a essere standardizzata e controllata. Senza che tutto ciò sia favorevole a Ducati, la situazione era molto più favorevole del solito per poter fare la differenza, visti i numerosi componenti che potevano variare da un progetto all'altro.

Di tutto lo staff della squadra incoronata a Cheste, se c'è qualcuno che può paragonare il valore dei due titoli è Cristian Gabarrini, che una decina di anni e mezzo fa era il responsabile tecnico di Stoner e che ora è il manager di Bagnaia. Chiedergli di esprimersi è come chiedere a un bambino di scegliere tra la mamma e il papà, ma ciò che approfondisce sono gli aspetti più meritevoli dei due Campionati del Mondo.

"La Ducati del 2007 era molto estrema, con un motore quasi inguidabile. L'attuale Ducati è una delle migliori del paddock, ma questa domenica ha vinto una Suzuki. E se Marc [Márquez] fosse stato al 100%, probabilmente anche la Honda avrebbe vinto una gara", ha dichiarato Gabarrini a Motorsport.com.

"È vero che le gomme Bridgestone erano di alto livello, ma Michelin aveva ancora pneumatici specifici domenica mattina, dopo averli prodotti la sera prima. E questo, in molti casi, è stato di grande aiuto", aggiunge il tecnico, prima di sottolineare un altro dei fattori che ancora oggi giocano un ruolo fondamentale: "E poi c'è l'elettronica. All'epoca [2007], il nostro era molto peggiore di quello di tutti gli altri e a Casey piaceva stare praticamente senza, voleva controllare tutto da solo. Ora è molto diverso, perché spetta al pilota gestire l'elettronica.

Con la dissertazione di cui sopra, si potrebbe pensare che Gabarrini collochi questo primo risultato su un gradino più alto. Quando Casey correva c'erano i cosiddetti 'Fantastici Quattro', ovvero lui, Rossi, Dani e Lorenzo. Ora il livello si è alzato a tal punto che non sono più quattro, ma è così vicino che quasi tutti possono vincere. Le differenze sono minime, e tornare in vetta come ha fatto Pecco è molto difficile, e tornare come ha fatto lui", ha detto l'ingegnere, che nel 2007 ha festeggiato dieci vittorie e cinque pole position per il ragazzo di Southport e la sua GP7, rispetto alle sette vittorie e cinque pole position di Bagnaia sulla GP22.

Ramon Forcada offre la testimonianza di una persona meno coinvolta emotivamente di Gabarrini, ma presente in entrambi i capitoli. Lo spagnolo non ha dubbi: nonostante la maggiore autonomia di cui disponevano le strutture in passato, la Ducati e la sua punta di diamante meritano tutto il merito del mondo. "Nelle corse non dipende solo da quello che fai tu, ma anche da quello che fanno gli altri. Quando c'è un cambiamento nei regolamenti, si apre la possibilità di sorprendere qualcuno. E qui abbiamo l'esempio tecnico dell'introduzione dei motori a quattro tempi. I due marchi che puntavano su di essa erano Honda e Yamaha.

Il primo ha ottenuto un risultato eccellente, il secondo ha fallito miseramente", ricorda Forcada, all'altro capo del telefono. "Detto questo, chiunque vinca il Campionato del Mondo se lo merita. Ciò che rende più prezioso il titolo di Pecco è il modo in cui lo ha ottenuto. Arrivare a metà stagione con 90 punti di distacco dal leader, che è anche il campione, e non mollare o lasciar perdere. Questa è la cosa più lodevole", continua il catalano, che non riesce a decidersi: "Fare qualcosa per la prima volta è sempre notevole. Nessuno è mai riuscito a venire da così lontano e vincere il Campionato del Mondo come Bagnaia, ma Stoner sarà sempre ricordato come il primo campione del mondo in rosso.