MotoGP | Perché il test di Sepang deciderà il futuro di Marquez e Honda

Non sorprende che la maggior parte degli elementi di questa equazione ruotino intorno a Marc Marquez, considerato da molti il pilota più influente nella storia del marchio dell'ala dorata, insieme a Valentino Rossi e Mick Doohan. Lo spagnolo, che tornerà in sella alla RC213V dopo aver trascorso l'inverno a prepararsi fisicamente per essere al meglio per l'inizio della stagione, l'anno scorso ha fatto sul serio, chiedendo apertamente una reazione alla Casa giapponese.

Il cambiamento di mentalità della dirigenza Honda è evidente nelle recenti dichiarazioni di Tetsuhiro Kuwata, che ha ammesso apertamente la sua frustrazione per essere l'inseguitore, piuttosto che l'inseguito. "Purtroppo la Ducati è davanti a noi. È frustrante vedere che siamo indietro sotto questo aspetto, che stiamo inseguendo. Ciò significa che al momento non possiamo permetterci il lusso di provare cose nuove. Vogliamo cambiare questa tendenza il più rapidamente possibile", ha commentato il dirigente qualche settimana fa.

Ci sono diverse indicazioni che indicano che la Honda, il costruttore più potente nel paddock della MotoGP, ha effettivamente cambiato passo. In primo luogo, l'inserimento di personale proveniente da altri marchi, con particolare riferimento a Ken Kawauchi, proveniente da Suzuki, che subentrerà a Takeo Yokoyama come direttore tecnico. La scelta di rivolgersi alla concorrenza per una posizione chiave come quella di Yokoyama, un punto fermo della struttura, suggerisce che le fondamenta dell'HRC sono scosse più del solito. Parallelamente all'arrivo di Kawauchi, è stata riorganizzata anche la parte tecnica delle due squadre (Repsol e LCR).

Tuttavia, è improbabile che il riposizionamento di tutte queste fiches dia i suoi frutti prima del completamento della prima metà del calendario. E a quel punto potrebbe essere troppo tardi.

Il potenziale che la versione della moto testata da Marquez e Joan Mir questo fine settimana è in grado di esprimere è probabilmente destinato a segnare una svolta nella traiettoria della Honda. O verso l'alto, o al contrario. In quest'ultimo scenario, chiunque potrebbe pensare che sia difficile per la fabbrica di Tokyo fare peggio. È stata ultima nella classifica costruttori nel 2022, anno in cui non ha ottenuto nemmeno una vittoria e in cui Repsol Honda, il suo team ufficiale, si è piazzata al nono posto, a 60 punti dai nuovi arrivati della Mooney VR46.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Tuttavia, è possibile che lo scivolone non si fermi, ma diventi ancora più marcato. Secondo Motorsport.com, all'interno della HRC sta crescendo la convinzione che se la moto del 2023 non rappresenterà un significativo passo avanti per Márquez, il pluricampione probabilmente cercherà un'uscita, che potrebbe anche essere accelerata al 2024, quando avrà ancora un contratto in essere. E per il momento, i segnali relativi alla RC213V non invitano a lanciare coriandoli.

"Ho molto rispetto per la Honda, soprattutto per il modo in cui mi hanno trattato nei due anni in cui sono stato infortunato; come si sono presi cura di me, è stato speciale", ha detto Marquez, in un'intervista concessa a Motorsport.com dopo la fine del Campionato del Mondo. "So che non era normale, e per questo avrò sempre tutto il rispetto per Honda. La mia mente è concentrata solo sul ritorno al vertice con loro. Poi, naturalmente, se non posso, perché sento di non avere gli strumenti, cercherò di trovare il meglio per me. Il mio sogno è rimanere qui, ma il mio sogno più grande è vincere i campionati", ha affermato il catalano.

Il pilota di Cervera compirà 30 anni giovedì della prossima settimana e non è più la stessa persona che era fino a quella fatidica domenica del luglio 2020 a Jerez, quando si ruppe un braccio mentre si esibiva in una delle rimonte più memorabili della storia dell'evento. Il calvario che ha subito in seguito a quell'infortunio ha ricalibrato il margine che si concede per raggiungere i suoi obiettivi. Pochi ormai lo vedono in gara oltre i 35 o 36 anni. Fino a quel momento, quando deciderà di smettere di correre, nella mente del #93 c'è un solo obiettivo: vincere di nuovo il titolo. Solo che la ricetta per conquistare di nuovo la corona non è la stessa delle sei volte precedenti, quando si poteva dire che aveva praticamente fatto piazza pulita.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima dell'incidente di Jerez di tre anni fa, la sua stagione peggiore è stata quella del 2015, quando ha chiuso al terzo posto con 242 punti, cinque vittorie e nove podi. Allo stato attuale delle cose, questa prestazione lo avrebbe portato a lottare per il titolo l'anno scorso. Quel dominio che gli ha permesso di mettere insieme strisce incredibili come quella del 2014 (dieci vittorie consecutive), quando ha conquistato 13 vittorie su 18 possibili, o quella del 2019 (12 vittorie su 19, con 18 podi), sembra appartenere al passato. Non tanto per le sue condizioni fisiche, quanto per l'indubbio passo avanti compiuto dalla competizione, sia dal punto di vista tecnico che da quello della guida.

A questo punto, si conclude che Marquez ha bisogno di Honda più che mai, la domanda è se l'azienda sia in grado di rispondere alla sua bussola, alla pietra angolare del suo progetto, che ha sostenuto, quasi da sola, l'intera impalcatura HRC. Se la risposta a questa domanda è affermativa, è probabile che il pilota di Lleida rinnoverà il suo attuale accordo, che scade alla fine del 2024, e non sarebbe nemmeno irragionevole pensare che chiuderà la sua carriera nella classe regina, avendo difeso i colori di un solo marchio.

Nel caso opposto, all'interno della stessa Honda cresce la sensazione che il pilota cercherà una via d'uscita che gli offra maggiori garanzie. Nonostante la forza commerciale del gigante giapponese, in questo caso sarà difficile convincerlo con il libretto degli assegni. Sa già che non rifirmerà il contratto per il quale avrebbe dovuto guadagnare 100 milioni di euro, tra il 2021 e il 2024 - anche se ha accettato una notevole riduzione nel 2020, come conseguenza della sua assenza.

Il contesto socio-economico del campionato ha subito un'enorme metamorfosi in seguito all'impatto del Coronavirus, che ha portato a contratti di natura diversa. In generale, i nuovi accordi riducono la base salariale fissa per concentrarsi sulle variabili basate sui risultati. Questo ecosistema finanziario, unito all'attuale situazione di Marquez, apre la porta a qualsiasi costruttore importante per prendere in considerazione un ingaggio che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team, Team Principal Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images