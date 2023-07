MotoGP | Perché Honda rischia seriamente di rimanere senza Rins

La chiusura della divisione MotoGP della Suzuki ha portato Joan Mir ed Alex Rins alla Honda. Il primo è entrato a far parte del team HRC, come vicino di box di Marc Marquez, mentre il secondo ha trovato posto nella struttura LCR, la formazione satellite del marchio dell'ala dorata.

Nonostante difenda i colori del team di Lucio Cecchinello, il contratto di Rins lo lega direttamente alla Honda. L'accordo scade inizialmente alla fine del 2024, ma è prevista una clausola che lo libererebbe in caso di offerta formale da parte di un altro team ufficiale.

Come ha appreso Motorsport.com, la Yamaha ha bussato alla porta del pilota di Barcellona, che è considerato un'ottima opzione per sostituire Franco Morbidelli, visto che le prestazioni dell'italiano non sembrano convincere i vertici dell'azienda dei diapason.

Rins al momento è ostacolato dal grave infortunio subito nella Sprint del Mugello, in cui si è frantumato la gamba destra e che da allora lo tiene fuori gioco. Dopo due operazioni, non è ancora chiaro quando potrà tornare a gareggiare, ma è improbabile che possa farlo prima dell'Austria, il fine settimana del 20 agosto.

Se il numero 42 dovesse andarsene, HRC perderebbe il pilota che ha ottenuto i migliori risultati nel 2023: è l'unico che è riuscito a salire sul podio della domenica e lo ha fatto con una vittoria, ad Austin.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Proprio negli Stati Uniti Rins ha espresso in modo più diretto la sua insoddisfazione per il trattamento riservatogli dalla Honda, soprattutto da parte di chi pianifica il materiale che viene messo a disposizione dei piloti.

"Sento che la Honda mi sostiene poco, mi sento inutilizzato", ha detto all'epoca, riferendosi al rifiuto ricevuto quando aveva chiesto di provare i vari telai che Marquez e Mir stavano valutando in quella fase.

Questo cambiamento è diventato ancora più evidente quando è entrato in scena l'ormai famoso telaio Kalex, che Marquez ha provato, riprovato e persino scartato, e che Rins non ha ancora provato. Nonostante chiedesse il trattamento che riteneva di meritare in base ai suoi precedenti e a ciò per cui aveva firmato all'epoca, il vincitore del round texano ha sempre ricevuto un "no" come risposta, circostanza che renderebbe perfettamente comprensibile la sua intenzione di voltare pagina.

Motorsport.com ritiene che l'opzione di un passaggio alla Yamaha abbia tutte le carte in regola e la palla passa ora alla Honda ed agli argomenti che riuscirà a trovare per convincerlo del contrario. L'idea che Rins rimanga alla LCR fino alla scadenza del suo contratto non sembra la più ragionevole se sull'altro piatto della bilancia c'è l'offerta di un costruttore che, è vero, non sta attraversando il suo momento migliore.

In ogni caso, colpisce il fatto che Marquez stia valutando di lasciare il marchio perché non c'è modo di avere una moto che gli permetta di lottare ancora per vincere, e che Rins stia pensando di fare lo stesso a causa della sottovalutazione ricevuta.