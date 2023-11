MotoGP | Perché Binder è una spanna sopra i piloti KTM nel 2023

Lo scorso fine settimana a Buriram, Brad Binder ha avuto un’altra prestazione di rilievo con la KTM, conquistando due secondi posti nella Sprint e nella gara lunga (anche se in quest'ultima è stato retrocesso al terzo posto per aver superato i track limits all'ultimo giro).

Si tratta del suo quarto podio domenicale dell'anno e del sesto podio nella Sprint, comprese due vittorie nella mezza distanza. L'unico altro pilota KTM a essere salito sul podio di un Gran Premio nel 2023 è Jack Miller, compagno di squadra di Binder, che ha ottenuto il terzo posto nel GP di Spagna e due podi nella Sprint.

Non è stato un anno facile per KTM. Binder è stato l'unico elemento di stabilità tra i piloti del marchio austriaco. Miller è arrivato da Ducati nel 2023 e quindi ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alla non convenzionale RC16.

Pol Espargaro è un volto noto in KTM, ma ha trascorso due anni in Honda prima di tornare quest'anno alla squadra Tech3, marchiata GasGas. Dopo aver constatato che la moto era cambiata molto durante il suo periodo di assenza, la stagione di Espargaro si è interrotta dopo aver riportato numerose fratture in un violento incidente nelle libere in Portogallo.

Non è tornato in azione fino al GP di Gran Bretagna. Il compagno di squadra Augusto Fernandez è un debuttante e, pur avendo mostrato sprazzi di velocità, la sua formazione nella classe è un processo lento.

Per questo motivo, le speranze di KTM di ottenere risultati importanti sono in gran parte affidate a Binder. In Thailandia, lo scorso fine settimana, mentre lui era secondo e a soli 114 millesimi dal vincitore della gara Jorge Martin, la KTM migliore era quella di Miller, sedicesimo, a circa 17.5 secondi di distanza. Dietro di lui si è piazzato il duo Tech3.

"Faccio molta fatica con questa moto", ha esordito Pol Espargaro. "Ho la sensazione che anche Augusto stia faticando nelle gare e Jack oggi ha faticato molto. Penso che Brad, in qualche modo, se lo si mette su una Moto2 è in grado di vincere gare ora in MotoGP perché il suo livello ora è super alto. Sento che faccio molta fatica in queste gare dove fa caldo. Le gare sono molto più fisiche e fisicamente sto ancora recuperando. Non mi sento pronto per queste condizioni estreme. Ma soprattutto non mi sento a mio agio su questa moto con le modifiche che vengono apportate durante tutto l'anno”.

"Quando usiamo questo tipo di carcasse molto dure, perdiamo la presa sul bordo e non sono in grado di guidare la moto. Non riesco a essere veloce. Ci sto provando, ma quando seguo quello che dicono gli ingegneri, perché è la moto che va guidata in quel modo, faccio molta fatica e non riesco a essere veloce".

Per far fronte alle esigenze di calore in Thailandia, Michelin ha introdotto uno pneumatico posteriore con una carcassa più rigida. Questo ha tipicamente causato problemi ai piloti KTM. Tranne che per Binder, a quanto pare. Con lo stesso pneumatico, in Austria ha ottenuto il secondo posto sia nella gara sprint che nel GP; in Indonesia è stato sesto nonostante due penalità per un giro lungo; e in India è stato quarto. Miller, invece, si è piazzato dietro di lui in Indonesia, al 14° posto in India e al 15° in Austria. Una parte di questo deficit può essere attribuita al fatto che Miller ha provato vari assetti simili a quelli di Binder all'inizio della stagione per massimizzare il suo pacchetto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Binder ha concluso il campionato al sesto posto la scorsa stagione e attualmente si trova al quarto posto, con 105 punti di vantaggio sulla KTM più vicina - Miller - che occupa la decima posizione. È l'unico pilota KTM a tempo pieno nel 2023 ad aver preso punti in ogni weekend. Anche nelle qualifiche, che negli ultimi anni sono state un punto debole per Binder, ha fatto grandi progressi. Dopo 17 gare nel 2023, la sua posizione media di partenza per l'anno è l'ottava, con un miglior secondo posto in Australia. L'anno scorso la sua media per l'intera stagione è stata di 12° posto, con un miglior terzo posto nelle qualifiche sul bagnato in Giappone.

"Al momento, solo Brad sta performando bene", ha aggiunto Espargaro. "Gli altri piloti KTM stanno facendo fatica, quindi non dico che la moto sia fatta per Brad. Tutt'altro. Anzi, dico che Brad è talmente bravo che è in grado di essere veloce con qualsiasi moto gli si metta a disposizione. Dopo la gara di oggi (il GP di Thailandia, ndr), che siamo lontani dai primi e noi tre siamo gli ultimi, è qualcosa che dobbiamo studiare per il futuro".

Espargaro fa notare che in Thailandia Binder - che ha ammesso che la sua moto non era perfetta - ha fatto la differenza riuscendo a frenare più tardi in curva e a portare più velocità. Questo lo avrà certamente aiutato a risolvere i problemi di trazione che gli altri piloti KTM hanno dovuto affrontare in Thailandia.

L'introduzione da parte di KTM del telaio in fibra di carbonio - che è stato utilizzato per la prima volta da Dani Pedrosa a Misano - in Giappone ha fornito a Binder un po' del grip posteriore che gli mancava l'anno scorso. Nessuno dei due piloti Tech3 dispone attualmente di questo telaio, il che spiega parte del loro deficit.

Ma più di tutto questo, Espargaro ritiene che la capacità di Binder di adattarsi a ogni modifica apportata da KTM alla moto sia ciò che ha garantito la sua costante forma da leader in questa stagione. "È in grado, in qualche modo, di frenare un po' più tardi e di mantenere la velocità in curva", ha spiegato Espargaro quando gli è stato chiesto dove Binder sta facendo la differenza. "Normalmente, con Brad guidavamo in modo abbastanza simile in passato, ma lui ha cambiato il suo stile di guida nel corso degli anni, con la moto che cambiava”.

"Forse perché è più giovane e fresco, è riuscito ad adattarsi alle nuove condizioni un po' più facilmente di me. Ma io sto facendo molta fatica e al momento non sono in grado di farcela. In Europa ci riesco, ma fuori dall'Europa, quando devi raggiungere il massimo livello di guida che la moto ti chiede, non sono in grado di farlo".

Con il mercato dei piloti destinato a esplodere per la stagione 2025, KTM ha già ingaggiato Binder fino alla fine della campagna 2026. Ed è facile capire perché. Su una moto che, come lui stesso ammette, ha ancora qualche punto debole, è in grado di tenere a bada le Ducati dominanti da un giro all'altro. Se KTM riuscirà a fare il passo necessario per sostenere le sfide per la vittoria ogni fine settimana nel 2024, Binder ha già dimostrato che ne trarrà il massimo vantaggio.