MotoGP | Perché Bezzecchi incarna il carattere di Valentino Rossi

Marco Bezzecchi si è presentato all’ultimo briefing della stagione 2023 della MotoGP con una birra in mano, poco dopo essere stato coinvolto in un contatto al primo giro della gara di Valencia con Marc Márquez, che ha definito come "il pilota più sporco" della categoria.

Il pilota di Viserba dà l'impressione di un personaggio calmo e rilassato, che si aggira spensierato nel paddock della MotoGP, come se fosse un parco giochi. È facile capire da dove derivi questa impressione. Pertamina VR46 e l'Academy che ha formato Bezzecchi sono, ovviamente, di proprietà del leggendario Valentino Rossi.

Il nove volte campione del mondo ha conquistato il cuore di milioni di persone per il suo essere una "rockstar" fuori dalla pista, che si aggiunge al suo impressionante talento in pista. Le corse erano divertenti, ma Rossi non ha mai perso di vista la dedizione necessaria per mantenere il successo a lungo. Questo è un approccio che permea tutte le imprese che il nativo di Tavullia ha intrapreso nella sua carriera agonistica, ed è molto evidente nei suoi piloti, compreso Bezzecchi.

"L'equilibrio tra divertimento e lavoro e i buoni risultati devono rimanere focalizzati in modo equilibrato", ha dichiarato a Motorsport.com il direttore di Pertamina VR46 Uccio Salucci nel 2023. "Sicuramente siamo una squadra familiare e divertente. Ma dobbiamo rimanere concentrati".

Bezzecchi ha imparato in fretta nel Mondiale: nel 2017, primo anno in Moto3, è salito subito sul podio, poi ha lottato per il titolo nel suo secondo anno, il 2018. Il suo passaggio alla Moto2 nel 2019 è stato difficile a causa del poco brillante telaio KTM di cui disponeva, ma l'arrivo alla VR46 nel 2020, su una Kalex, gli ha regalato due vittorie. Nel 2021 non è stato all'altezza dei contendenti al titolo, ma Bez è rimasto terzo in classifica e si è guadagnato la promozione in MotoGP per la stagione successiva.

Nel 2022, Bezzecchi si è distinto dal resto dei rookie, conquistando un podio ad Assen e concludendo l'anno con 87 punti di vantaggio sull’altro nuovo arrivato, Fabio Di Giannantonio. Il suo secondo anno nella classe regina è stato eccezionale, ha conquistato tre vittorie in gara e chiuso il 2023 al terzo posto nella classifica generale con una Ducati vecchia di un anno e rimanendo in lotta per il titolo come outsider fino al GP della Malesia.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Bezzecchi scored three grands prix wins in 2023

"Mi aspettavo di andare forte, ma mai di ottenere così tanti buoni risultati, soprattutto perché è solo la mia seconda stagione", ha spiegato il 25enne a Motorsport.com a proposito del suo 2023. "Ma appena abbiamo iniziato, ho visto che con la moto mi sentivo sicuro e che andavo veloce, facendo buoni tempi nei test. Ma il test rispetto al weekend di gara è sempre diverso, quindi ho voluto aspettare fino a Portimao, che era una pista che normalmente non mi dava un buon feeling. Così, quando sono salito sul podio in gara, mi sono detto‘ok, quest'anno sarò forte in ogni gara’. Ma non mi aspettavo di lottare per il campionato".

Il #72 attribuisce il suo grande passo avanti rispetto al 2022 alla sua esperienza con la Ducati, ma anche al fatto di essere "più in forma per guidare la moto". Far parte del gruppo di otto piloti di Borgo Panigale gli ha anche permesso di accedere a molti dati con i quali ha potuto migliorare.

La costanza è un aspetto che a volte è sfuggito a Bezzecchi nel 2023, con gran premi eccellenti spesso seguiti da cali di forma. Dopo la vittoria in Argentina, è stato sesto ad Austin. Dopo la vittoria a Le Mans, è stato secondo nella Sprint del Mugello, ma solo ottavo domenica. Un infortunio alla clavicola alla fine della stagionenon l'ha aiutato, ma ammette che il grande punto debole da correggere è quello della partenza.

"Quello che so che mi manca e che sto cercando di migliorare è la partenza", spiega. "Per questo motivo, nei primi due giri non sono ancora molto forte, soprattutto se parto nel gruppo. Faccio fatica a partire e perdo qualche posizione, quindi all'inizio della gara è molto difficile recuperare. A volte ci riesco, come in Austria o in Thailandia, ma a volte è più complicato. Oppure si può avere un incidente. In India sono stato coinvolto, ma ero in pole position. La partenza è ancora un problema che ho. Cerco di risolverlo. A volte trovo la soluzione e a volte no".

Alcuni dei suoi problemi di partenza, tuttavia, non sono del tutto imputabili a lui. Non ha ricevuto il dispositivo di avviamento aggiornato che i piloti Ducati hanno avuto a disposizione dalla metà dell'anno. Tuttavia, Bezzecchi insiste sul fatto che "devo migliorare", così come ha bisogno che la sua moto si evolva. La sua decisione di rimanere con la VR46 nel 2024 su una vecchia Desmosedici (quella del 2023, ndr) può sembrare un po' strana, visto che gli era stato offerto di guidare una GP24 ufficiale con il team Pramac.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi isn't a "pretend" team owner, which has helped Bezzecchi to grow in his second year

Il pilota romagnolo ha ritenuto che rimanere nell'ambiente attuale fosse la cosa migliore per lui, non solo per evolversi come pilota, ma anche per assicurarsi che, quando la maggior parte dei contratti con le squadre ufficiali scadrà alla fine del 2024, non avrà perso il treno faticando all'inizio del 2024 per adattarsi al nuovo ambiente in Pramac.

"Se devo cambiare squadra, voglio passare a un team factory", dice. "Ma un vero team factory. Pramac ce l'ha, certo, ma non è il team Ducati ufficiale. E per me passare da un team satellite a un altro non ha senso, anche se la moto è un po' migliore. Alla fine, il mio sogno è quello di entrare a far parte della squadra ufficiale Ducati. Allora perché devo cambiare la squadra fatta apposta per me, con le persone che mi hanno scelto all'inizio dell'anno scorso, per andare in un'altra squadra con la stessa moto - un po' migliore, ma non una vera moto factory - con persone completamente diverse?".

"Il mio obiettivo, e anche quello dell'Academy, è quello di far crescere i piloti e portarli a fare il salto in un team factory. Quindi, finché non avrò la possibilità di farlo, non cambierò. Ma la mia decisione è stata presa perché voglio andare in Ducati, quella rossa".

Il problema sarà lo spazio disponibile, con Pecco Bagnaia che ora è un due volte campione del mondo della MotoGP, con Jorge Martin che ha sfiorato il titolo con Pramac e, naturalmente, con l'arrivo di Marc Marquez al team Gresini. Per il momento, questo "non è un problema" per Bezzecchi.

Detto da lui, si percepisce che lo pensa sinceramente. E questo testimonia il lavoro che VR46 ha fatto per creare un ambiente in cui Marco possa essere se stesso: un pilota che ama "divertirsi molto" ma anche "lavorare profondamente" sulle sue gare.

"Il team sta facendo un lavoro meraviglioso", continua. "Tutta la mia squadra è fantastica, li conosco da molti anni e ho un ottimo rapporto con loro. Inoltre, ci occupiamo di tutti i dettagli a casa perché ho la possibilità di lavorare con Uccio, Matteo Flamigni, perché sono italiani. Quindi, per me, è importante avere questo rapporto per cercare di incontrarci qualche volta anche a casa, per pranzare e per parlare di tutto, non solo di moto".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

"Ma costruire questo rapporto con loro è stato importante per me. Inoltre, tutti loro vogliono lottare per ottenere vittorie, podi e buoni risultati. Sono tutti motivati, quindi lo sono anch'io, anche se mi diverto molto e mi piace stare con loro. Ma quando è il momento di lavorare, mi piace impegnarmi a fondo per raggiungere i miei obiettivi, e loro sono come me. Siamo molto simili in questo e ci motiviamo e ricarichiamo a vicenda. Sono anche molto bravi tecnicamente.

Rappresentare il marchio Valentino Rossi - e quindi portare avanti la sua immensa eredità - dovrebbe essere una prospettiva spaventosa. Ma Bezzecchi la vede come "un privilegio più che una pressione", perché Rossi "non è un proprietario di squadra che finge. Vuole che tu vada veloce, ma se hai dei problemi è il primo a venire ad aiutarti".

Dopo la sua seconda stagione in MotoGP, non è difficile capire perché Rossi abbia preso Bezzecchi sotto la sua ala protettrice e abbia continuato a dargli fiducia. La sua decisione di rifiutare una moto ufficiale per rimanere in un ambiente che gli permette di prosperare la dice lunga sulla sua maturità e sulla sua forza, in attesa di essere ancora più competitivo nel 2024, con un pacchetto di un anno più evoluto.

Valentino Rossi e l'Academy hanno già avuto successo nel campionato grazie a Bagnaia. Ma Bezzecchi sta rapidamente diventando un pilota più che capace di accrescere il suo palmarès in futuro.