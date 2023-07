MotoGP | Perché Bezzecchi brillerebbe di più in VR46 che in Pramac

In tempi di carenza di corse, il ronzio delle possibili mosse di mercato monopolizza l'attenzione sul Campionato del Mondo. Oltre a Marc Marquez, che sta passando l'estate a cercare di svelare il mistero della sua ipotetica partenza dalla Honda, Bezzecchi è un altro pilota della griglia che sta attirando molta attenzione.

Il ventiquattrenne pilota della Mooney VR46 ha fatto sensazione in questa stagione, vincendo due volte la domenica (Argentina e Le Mans) ed una volta il sabato (Assen), oltre a salire sul podio in metà degli otto appuntamenti finora disputati.

Quando il campionato riprenderà a Silverstone il primo fine settimana di agosto, il giovane riminese si troverà al terzo posto in classifica, ad un solo punto da Jorge Martin, secondo, e a 36 punti dal leader Pecco Bagnaia. Probabilmente a quel punto si saprà se la prossima stagione rimarrà con la sua attuale squadra o indosserà la tuta Pramac, che sono le due alternative a sua disposizione.

Fino a quest'anno, indossare la tuta del team di Paolo Campinoti sarebbe stato interpretato come un passo avanti; un'evoluzione a tutti i livelli, soprattutto se si tiene conto del fatto che è il team satellite a ricevere il maggior numero di risorse dal marchio che lo sostiene, in questo caso la Ducati.

Il costruttore di Borgo Panigale, infatti, negli ultimi tempi ha insistito nel definire il suo cliente come un secondo team factory, viste le risorse che vi immette. Un'alta percentuale dei tecnici che lavorano nel garage occupato da Martin e da Johann Zarco, a partire da Daniele Romagnoli e Massimo Branchini, i capi meccanici dello spagnolo e del francese, sono a libro paga della Ducati.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, l'ambizione di crescita della VR46 e altri fattori che verranno descritti in seguito, probabilmente faranno sì che lo status privilegiato di Pramac perda peso o, almeno, diventi un po' più equilibrato con la struttura di Valentino Rossi.

Questo cambiamento nello status della Mooney VR46 è uno degli argomenti utilizzati da Uccio Salucci, il team manager, per giustificare la sua volontà di trattenere Bezzecchi. "Vogliamo progredire e Pramac è ancora una rivale diretta. Se Marco vuole rimanere, la nostra priorità è che rimanga", ha dichiarato l'amico del "Dottore" a Motorsport.com.

A parte i capelli e l'aspetto da mezzo matto, Bezzecchi ha altre somiglianze che lo avvicinano a Rossi. Una delle più evidenti è il suo approccio alle corse e l'importanza che attribuisce all'ambiente che lo circonda. Dopo tutto, l'Academy e la Mooney VR46 hanno la stessa matrice e sono vasi comunicanti, quindi la maggior parte delle persone con cui si allena e si diverte nella vita di tutti i giorni sono quelle che incontra sui circuiti.

In questo senso, anche Matteo Flamigni, l'ex tecnico di Rossi che ora guida il suo lato del garage, gioca un ruolo fondamentale per capire il salto di qualità fatto dalla #72. In caso di firma per Pramac, il giovane approderebbe in un ecosistema nuovo per lui, con persone diverse e con le quali non ha avuto alcun contatto, una circostanza che sicuramente andrebbe a discapito della sua tranquillità.

Questo approccio logico non sfugge alla Ducati, che è consapevole dell'importanza delle persone che circondano Bezzecchi quando si tratta di tirare fuori il meglio da lui. "Riteniamo che non sia ancora pronto per intraprendere un'avventura in solitaria, senza le persone che lo circondano", hanno dichiarato dagli uffici di Borgo Panigale, dove attualmente si sta cercando di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Se l'aspetto umano può essere decisivo nel futuro a breve termine del pilota riminese, lo è anche quello tecnico. Inizialmente, la Ducati aveva prospettato un 2024 con Bezzecchi su una Demosedici GP23, la stessa formula attualmente in vigore, visto che lui guida un modello 2022. Questo significherebbe un risparmio di circa 800.000 euro per VR46 rispetto all'investimento necessario per ordinare una GP24.

Succede che anche la Pramac, che finora ha avuto due dei prototipi più evoluti, non sarebbe scontenta di passare ad avere una sola GP24 (Martin) e che Zarco, o chi lo sostituirà la prossima stagione, gareggerebbe con una GP23. Dalla VR46 vedono questo scenario come ideale, soprattutto visto il livello di padronanza della moto acquisito di recente. "Come squadra siamo pronti a correre con una GP24, perché abbiamo più esperienza. L'anno scorso, con Luca - Marini guidava la GP23 - abbiamo sofferto un po' di più, ma ora siamo pronti", ha aggiunto Salucci.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Ducati è disposta a fare uno sforzo in più per dare al pilota la moto più pregiata. Detto questo, con le dovute condizioni. Per capire il primo, è necessario dare un'occhiata all'accordo tra VR46 e Ducati, che scade alla fine del 2024.

Evidentemente, una delle priorità dell'azienda bolognese è quella di mantenere Bezzecchi su una delle sue moto, indipendentemente dal fatto che Mooney VR46 possa prendere in considerazione la possibilità di firmare per un altro fornitore in vista del 2025.

Anche se una mossa del genere sarebbe sorprendente, vista la mancanza di competitività dimostrata di recente dalle M1, la possibilità non è da escludere del tutto, dato il forte legame tra Rossi e la Yamaha. Ciò potrebbe indurre la Ducati ad offrirgli un contratto da pilota ufficiale per assicurarsi che rimanga sotto il loro ombrello, indipendentemente dalle moto che la VR46 utilizzerà.

Uno scenario del genere ha senso se si considera che la Ducati ha solo quattro piloti nel suo roster (Bagnaia e Bastianini, Martin e Zarco) dopo la partenza di Jack Miller per la KTM, quindi il "posto vacante" lasciato dall'australiano verrebbe occupato da Bezzecchi.