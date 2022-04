MotoGP | Perché Austin metterà alla prova Marquez in tutti i sensi

Lo spagnolo ha aspettato fino all'ultimo minuto per confermare la sua presenza alla gara di domenica in Texas, una delle sue piste preferite. Ha vinto in sette delle otto visite della MotoGP, e l'unica volta che non l'ha fatto (2019) è stato a causa di una caduta avvenuta mentre era in testa al gruppo, con un notevole margine di vantaggio a suo favore.

Quello stupido incidente ha aperto la porta ad Alex Rins, che ha preso la sua prima vittoria nella classe regina. Se non fosse stato per il pilota Suzuki, la MotoGP avrebbe conosciuto un solo vincitore finora al Circuito delle Americhe: Marc Marquez.

Se il pilota della Honda viaggia verso gli Stati Uniti è perché ha recuperato completamente dai problemi di diplopia che ha sofferto dopo un incidente nel Warm-Up del Gran Premio d'Indonesia, e che lo ha portato a perdere quel round e quello successivo, domenica scorsa in Argentina. A differenza della maggior parte degli infortuni, la vista sdoppiata o esiste o non esiste, quindi si può assumere per certo che il #93 può vedere bene.

Ancora di più dopo che ha guidato sul circuito di Alcarràs (Lleida) lunedì, dove ha ripreso confidenza con la velocità in sella ad una CBR 600cc. Ovviamente, quella moto non ha nulla a che fare con la RC213V che guiderà questo venerdì, ma data l'impossibilità di provare il suo solito prototipo, la popolare supersport del marchio dell'ala dorata ha svolto il suo servizio al meglio.

Nelle ultime tre settimane, dall'incidente di Mandalika e fino agli ultimi giorni, Marquez è stato molto colpito dal punto di vista morale. Le persone intorno a lui non lo hanno mai visto così colpito emotivamente, come ha detto suo fratello a Termas de Rio Hondo.

"Non l'ho mai visto così giù", ha detto Alex la settimana scorsa. Il colpo sull'asfalto di Lombok che il pilota #93 ha preso è stato tremendo, ma probabilmente non così forte come quello che lo ha colpito quando si è reso conto che i problemi agli occhi erano tornati.

Gli stessi che gli hanno impedito di sfidare Stefan Bradl per il titolo Moto2 nel 2011. E gli stessi che l'anno scorso, l'anno del suo ritorno dopo nove mesi di assenza a causa della frattura dell'omero subita a Jerez (2020), lo hanno portato a perdere le ultime due tappe del calendario, in Portogallo e a Valencia.

In questa occasione, il periodo di recupero è stato molto più breve che nei due casi precedenti, ma Marquez è pienamente consapevole che non può essere sempre così "fortunato". Anche se può sembrare strano e persino cinico, Marquez ha ancora tempo per tutto. Ma le sue aspirazioni, e non solo dal punto di vista sportivo, dipenderanno sicuramente dalla sua capacità di autocontrollo.

A 29 anni, il curriculum che lo precede lo pone come uno dei migliori piloti della storia, se non il migliore di tutti per quello che ha fatto e contro chi lo ha fatto. Tuttavia, se il catalano vuole continuare a fare la storia, è obbligato a fare un cambio di chip per evitare che l'esito di un fine settimana così avverso come quello in Indonesia, possa finire ancora peggio di come è andata lì.

A Mandalika, una serie di fattori si sono combinati per spingere il pluricampione oltre i limiti di rischio che la sua attuale condizione fisica consente. Michelin ha portato un pneumatico posteriore che ha reso la vita impossibile a diverse squadre, soprattutto Honda e Suzuki. Márquez, fedele alla sua onestà, si è lamentato meno degli altri e si è concentrato sul cercare di essere il più veloce possibile.

Il risultato sono state quattro cadute in cinque sessioni, due delle quali nella seconda sessione di qualifiche (Q2), a meno di sette minuti di distanza. "La secondo avrei potuto evitarlo, ma il mio sangue bruciava", ha detto all'epoca. Queste sono le trappole in cui non deve cadere, perché il prezzo che potrebbe pagare è molto alto. E non solo perché un altro colpo alla testa, se influirà sulla vista, lo porterà a perdere più gare, ma anche per il pericolo che gli incidenti in MotoGP comportano.

Come abbiamo detto, il pilota nato a Lleida non ha perso la speranza di raggiungere ciò che si era prefissato non appena ha saputo che sarebbe stato in grado di iniziare la stagione: "Voglio lottare per il titolo, questo è l'obiettivo. Se ci riuscirò o meno, questa è un'altra storia. Ma è con questo che comincio".

Nonostante sia mancato negli ultimi due round, Marquez è solo un punto dietro Pecco Bagnaia nella classifica generale, nove dietro Pol Espargaro, suo vicino nel box ufficiale HRC, e 34 dietro il leader Aleix Espargaró, con il campionato che è appena iniziato.

In questo senso, Austin sembra la pista ideale per iniziare a recuperare il terreno perduto, vista la superiorità che ha sempre dimostrato qui. Tuttavia, il dominio che ha sempre mostrato su questa pista può anche lavorare contro di lui. Soprattutto ora che la prudenza deve prevalere sull'audacia.

Marc Márquez, tribuna del equipo Repsol Honda 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 2 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 7 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 50 Foto di: MotoGP Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team después de caer durante el warm up 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team después de caer durante el warm up 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda, después de caer durante el Warm Up 13 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda, después de caer durante el Warm Up 14 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, práctica de salidas, MotoGP 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto di: Xaveria Yunita Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images