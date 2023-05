MotoGP | Penalità per Alex Marquez: perde 3 posizioni al Mugello

Alex Marquez ha avuto una domenica da dimenticare nel Gran Premio di Francia della MotoGP. Lo spagnolo, che non è riuscito a concludere la gara dopo l’incidente con Luca Marini, si era già visto coinvolto in un altro contatto al primo giro, che è finito sotto investigazione dai commissari, i quali hanno poi deciso di comminargli una penalità.

Il pilota del team Gresini si è toccato con Brad Binder nelle primissime fasi, in particolare alla Curva 6. L’azione ha fatto sì che il sudafricano della KTM fosse relegato in fondo al gruppo, così i commissari della FIM hanno annunciato che avrebbero rivisto l’episodio dopo la gara.

Il risultato dell’investigazione è chiaro, Marquez è stato sanzionato con tre posizioni di penalità per la prossima gara in cui prenderà parte (per evitare malintesi come già avvenuto con suo fratello Marc a Portimao), nello specifico il Gran Premio d’Italia, in programma il prossimo 11 giugno. Il motivo per cui i commissari hanno comminato la sanzione è che il pilota di Cervera è stato “eccessivamente ambizioso” alla Curva 6 della pista di Le Mans.

Così hanno spiegato i commissari nelle nota diffusa nella serata di domenica: “Il 14 maggio 2023, durante il Gran Premio di Francia della MotoGP, è stato osservato che alla Curva 6, Alex Marquez è stato eccessivamente ambizioso nella manovra con il pilota #33 (Brad Binder), e che ha condizionato anche #5 (Johann Zarco)”.

“Questo contravviene alle ragioni specifiche date ai partecipanti e ai team MotoGP, viene considerata guida irresponsabile, causando danno agli altri partecipanti. Si tratta inoltre di un’infrazione all’Artiolo 1.21.2 del Regolamento del Mondiale MotoGP della FIM”.

“Per questo motivo, il Pannello di Commissari della MotoGP ha optato per una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza della prossima gara, nel Gran Premio a cui il pilota prenderà parte. Questo prossimo evento sarebbe il Gran Premio d’Italia, a meno che il pilota non partecipi a questa gara per qualsiasi motivo relazionato con quest’incidente”. Con questa ultima frase, si fa riferimento anche al fatto che Marc Marquez non ha dovuto scontare la sua penalità di Long Lap dopo l’incidente di Portimao.

Il team Gresini ha deciso di fare reclamo a questa sanzione, ma non avendo portato alcuna prova nuova, il Pannello dei Commissari ha deciso di respingerla.