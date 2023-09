MotoGP | Pedrosa: "Tornare? KTM ha già più piloti che moto"

Solo le Ducati dei tre piloti in lotta per il mondiale, Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, sono riuscite a battere Dani Pedrosa, il pilota spagnolo che compie 38 anni a fine mese e che si è ritirato dal 2018, nella gara lunga del Gran Premio di Misano.

Pedrosa si è classificato quarto e cercava ardentemente il podio, a cui era già andato molto vicino sabato sabato nella Sprint. Ma nella MotoGP di oggi, con l'aerodinamica e tutti gli abbassattori "chiaramente è molto più difficile sorpassare ora rispetto a prima".

Dopo la top 10 a Jerez (7°) all'inizio della stagione e dopo questa nuova apparizione, Pedrosa non ha intenzione di correre ancora quest'anno e, per il momento, non ha in programma per il futuro di fare di nuovo una wild card. Inoltre, ha insistito ancora una volta di non avere intenzione di tornare.

"È bello tornare a gareggiare e fare buone prestazioni, ma non è una cosa che mi manca molto. Non ho potuto dare un voto a me stesso, ma sono abbastanza soddisfatto della prestazione. Darei un voto molto alto alla squadra, che ha lavorato bene e senza errori", ha spiegato.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La sensazione della gara si è sentita di più oggi. Alla fine ho pensato che questa era una gara, la Sprint è importante e dà punti, ma la vera gara è domenica, questa è stata la mia sensazione. Inoltre, oggi ero molto più nervoso rispetto a ieri, perché già dal mattino la sentivo. Mi sono divertito molto, non avevo mai ottenuto un quarto posto così buono", ha ammesso.

E ancora una volta ha ringraziato per i complimenti e per le richieste di tornare a gareggiare.

"Non penso di tornare in nessun momento. D'altronde, si può vedere il problema che abbiamo: ci sono più piloti che moto, non vogliamo incasinare ancora di più le cose. Mi sono divertito molto, ma ogni cosa ha il suo tempo e io ho avuto il mio tempo. Sempre di più, ora mi godo le moto da fuori".

Dani ha ammesso di aver cercato di tornare sul podio: "Ieri ho visto che avevo più ritmo di Pecco e ho pensato che forse se avessi fatto una buona partenza sarei potuto salire sul podio, ma è stato difficile per me e anche se avevo più margine su Pecco non ci sono riuscito".

È interessante notare che Dani ha ricevuto un'ammonizione per aver con un valore della pressione delle gomme inferiore al limite consentito, ed è stato il secondo pilota a farlo dopo Maverick Vinales a Barcellona.

"Ho avuto molti problemi con la pressione troppo bassa, sicuramente il team si aspettava che girassi più a lungo dietro ad un'altra moto, come ieri, e io ho girato molto da solo, ecco perché non è salita così tanto. Sicuramente i calcoli sono stati fatti per un altro tipo di gara", ha liquidato la questione.

Pedrosa si è ritirato nel 2018 quando era in Honda come compagno di squadra di Marc Marquez, all'apice della carriera del pilota di Cervera. Ora, con il marchio giapponese che sta toccando il fondo, è stato chiesto a Dani se fosse Marc cosa farebbe nella situazione attuale, in cui Marquez sta ancora valutando se onorare il suo contratto con la Honda o romperlo e passare a un'altra squadra.

"È molto difficile dare una risposta, innanzitutto perché non sono Marc. Ma c'è anche una storia, con la squadra, con la Repsol. Non so come siano andate le cose negli ultimi anni perché si trovino nella situazione in cui si trovano. Questo lo sa solo lui. È una decisione molto difficile, considerando che ha 30 anni. Non posso dire cosa farei io, perché non sono lui, ma suppongo che troverà un modo per mettere in riga il suo futuro".

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images