MotoGP | Pedrosa svela le conversazioni nella telefonata con Marquez

Dopo l'annuncio dell’addio di Marc Marquez dalla Honda e del suo arrivo alla Gresini, l'otto volte campione del mondo ha spiegato in un'intervista che prima di prendere la sua decisione finale ha avuto una conversazione con il suo ex compagno di squadra Dani Pedrosa.

Marquez non ha voluto rivelare di cosa avessero parlato o quali fossero stati i consigli dell'attuale collaudatore KTM, lasciando a Dani la possibilità di spiegare la conversazione se lo avesse ritenuto opportuno. Questo fine settimana Pedrosa sarà il commentatore di DAZN, che ha i diritti della MotoGP in Spagna. All'inizio delle prove del venerdì del Gran Premio d'Australia, gli è stato chiesto di cosa avessero parlato in quella ormai famosa telefonata con Márquez.

Dopo aver precisato che il contenuto di tale conversazione era riservato, Dani ha ammesso che "è stata una sorpresa per me, mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto se potevamo parlare. Abbiamo chiacchierato per un po', come mi ha detto, da pilota a pilota. Ci siamo scambiati un po' di sensazioni. In quel momento stava prendendo una decisione molto cruciale per la sua carriera agonistica e, non so, aveva bisogno di una chiacchierata, di un aiuto, di uno scambio di opinioni", ha spiegato. "È anche una posizione un po' compromettente per me, perché sono in KTM. Non gli ho detto in nessun momento che devi fare questo o quello, la decisione è completamente sua".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Naturalmente, Pedrosa non ha voluto rivelare il contenuto di una conversazione privata tra i due piloti, anche se Marc lo aveva autorizzato a farlo. "Vediamo, parliamo di cose, ma sono cose private, toccano questioni importanti e non dovrebbero essere rivelate. In questo contesto bisogna tenere le cose private perché ci sono dettagli molto importanti. Era in una situazione molto compromettente e aveva bisogno di avere un'opinione, forse, dal punto di vista di un pilota. La verità è che quando ho riattaccato il telefono e non sapevo né avevo alcuna indicazione sulla decisione che avrebbe preso", dopo la conversazione.

Al netto della chiamata, Pedrosa era uno di quelli che pensava che Márquez avrebbe concluso il suo contratto con la Honda: "Pensavo che avrebbe continuato, ma ci sono molti indizi che fanno pensare che se ne sarebbe andato, quando vedi i suoi risultati e che in questi anni non funziona nulla, la fatica di non riuscire ad uscire da lì ti dice che sicuramente cambierà, che non può andare avanti per un altro anno così. Ma è anche vero che ha un contratto, che pesa molto, che è stato con quella squadra per molti anni, con lo sponsor Repsol che ha sostenuto molto la squadra e lui, queste sono cose molto importanti per rompere un contratto così importante. Anche il suo team tecnico, alla fine abbiamo visto che ha dovuto lasciare praticamente da solo e questo, per lui, era un aspetto molto importante", ha detto Pedrosa senza rivelare troppe confidenze.