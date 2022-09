MotoGP | Pedrosa porterà al debutto la KTM 2023 nei test di Misano

Oltre alla Honda, che martedì proverà il primo prototipo della RC213V 2023, moto che il team di meccanici di Marc Marquez ha già lasciato in pista questo pomeriggio nel box numero 35 del Circuito Marco Simoncelli di Misano, anche la KTM metterà in pista, per la prima volta, una moto completamente nuova per la prossima stagione.

Mentre la nuova Honda sarà nelle mani di Marquez, che torna dopo tre mesi di assenza per la quarta operazione al braccio destro, la nuova RC16 di Mattighofen avrà il suo battesimo del fuoco martedì per mano del collaudatore del marchio, lo spagnolo Dani Pedrosa.

Vincitore di 54 gare, di cui 31 in MotoGP, Pedrosa è dal 2019 pilota collaudatore per la KTM, con cui ha rinnovato il contratto fino alla fine del 2023, e sarà incaricato di provare il primo prototipo della Casa austriaca durante la due giorni di test ufficiali di Misano.

Se il feeling di Pedrosa con il nuovo prototipo sarà positivo, mercoledì il sudafricano Brad Binder potrebbe avere un primo assaggio della nuova moto, anche se al momento è più concentrato nel cercare di ottenere il meglio dall'attuale RC16.

Una moto da cui ci si aspettava molto quest'anno ma che non è bastata a Binder, vincitore di gare sia nel 2020 che nel 2021, per andare oltre il secondo posto nel Gran Premio del Qatar, il primo dell'anno.

A livello tecnico, le modifiche introdotte alla moto riguardano tutti i settori, anche se il produttore non ha fornito dettagli per capire se stiamo parlando di un'evoluzione o di una rivoluzione.

