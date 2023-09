MotoGP | Pedrosa: "Ora capisco il valore della vittoria di Rossi a 38 anni"

Sei anni dopo il suo ultimo podio, nel GP di Valencia del 2017 in sella alla Honda, Dani Pedrosa è andato vicinissimo a tornarci nel GP di Misano, anche se nella gara Sprint, nella quale ha tagliato il traguardo quarto, ad un decimodal campione del mondo in carica e leader del Mondiale Pecco Bagnaia.

In effetti, ci sono stati momenti in cui la Ducati dell'italiano ha rallentato il collaudatore della KTM, che questo fine settimana corre come wild card e non ha voluto mettere in pericolo un rivale che è in lizza per il titolo e che, oltretutto, era infortunato a causa di un terribile incidente di cui è stato vittima domenica scorsa a Barcellona.

Alla fine, il quarto posto di Dani è stato migliore del sesto posto ottenuto nella Sprint di Jerez, quando ha corso lo scorso aprile nel GP di Spagna. La grande differenza, inoltre, è che allora Brad Binder finì primo e Jack Miller terzo, mentre oggi il sudafricano ha dovuto attaccare in ogni curva per finire quinto dietro a Dani e l'australiano non si è visto, perdendo un secondo al giro dallo spagnolo.

Il ritorno di Pedrosa, che compie 38 anni a fine mese, è stato paragonato sabato a Misano al ritorno di Michael Jordan ai Bulls dell'NBA. "Non posso rispondere personalmente a questa domanda, sarebbe un po' presuntuoso. Quello che posso dire è che ora, che ho questa età, se mi fermo a pensare al giorno in cui Valentino Rossi ha vinto la sua ultima gara, a 38 anni, o Loris Capirossi, alla stessa età, all'epoca io, che ero molto giovane, non apprezzavo abbastanza il fatto che fossero in grado di vincere a quell'età", ha detto.

"Ora che ho quegli anni, che sto correndo di nuovo e che sto lottando con i giovani, so che correre al massimo livello con tutti questi anni è più difficile che farlo quando si è più giovani. Non c'è dubbio".

E l'ottima prestazione del catalano avrebbe potuto essere ancora migliore, visto che è arrivato a un decimo dal podio.

"Ero sulla moto e pensavo: hai il podio lì (ride), ma allo stesso tempo Pecco si è difeso molto bene, era all'interno e ha frenato molto tardi, non mi ha lasciato spazio. Forse Binder, con la sua aggressività, gli avrebbe comunque infilato la moto, ma io non mi sentivo così libero in quel momento. Ho perso tempo e per questo Binder ci ha raggiunto, ma sono molto contento. Non so se riusciremo a farlo domani nella gara lunga, ma ci proveremo".

Quello che è chiaro è che se invece di essere un collaudatore ritirato da cinque anni, Dani fosse stato un pilota titolare questo sabato, avrebbe attaccato Bagnaia per il podio.

"È possibile, soprattutto perché è più abituato a questo tipo di azione e di mischia, e anche perché si sta giocando il campionato", ha detto.

Con il fine settimana che Pedrosa sta vivendo a Misano, l'impressione è che la moto ci sia, ora forse manca il pilota.

"La moto sta migliorando, mancano alcune cose. Oggi ho fatto molti giri dietro a Pecco e, anche se non era al meglio, ho potuto vedere il suo stile di guida, come lavora la moto e come la usa. Ho imparato molto su dove, rispetto alla Ducati, possiamo fare qualche progresso in più e dove siamo già a posto", ha detto.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images