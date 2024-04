MotoGP | Pedrosa eredita il podio: "Non sapevo in che posizione fossi"

Dani Pedrosa non era del tutto a suo agio a Jerez. Dopo non essere riuscito ad entrare direttamente in Q2 a causa di un brutto venerdì, nel quale è caduto con la KTM che più gli piaceva e ha dovuto cercare il tempo, senza trovarlo, con una seconda moto che non gli offriva un buon feeling, ha iniziato il sabato dalla 16° posizione sulla griglia di partenza, dovendo fare i conti con una pista bagnata a causa della pioggia caduta nella mattinata.

Ma tutto è cambiato nella Sprint. In una vera e propria gara di sopravvivenza, con ben 15 cadute, il pilota di Castellar del Vallés ha resistito con la sua RC16 per conquistare il quarto posto nelle fasi finali e tagliare il traguardo a soli 50 millesimi di secondo da Fabio Quartararo, terzo. Tuttavia, il francese è stato successivamente penalizzato di otto secondi per non aver rispettato la regola della pressione minima degli pneumatici, dando a Pedrosa il suo primo podio dalla vittoria di Valencia 2017, quando era ancora un pilota a tempo pieno.

Prima ancora di sapere che sarebbe stato promosso terzo, il #26 ha analizzato il weekend fino a quel momento, partendo dai problemi in qualifica: "In qualifica non potevo fare meglio, e partire così indietro non è mai positivo. La pista era un po' umida in alcuni punti e se si passava sulle chiazze si rischiava di cadere".

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Con il caos delle cadute in gara, Pedrosa ha avuto difficoltà a individuare la sua posizione, tanto da non sapere che stava lottando per il podio: "Dopo i primi due giri sono arrivato dietro a Fabio e volevo superarlo, ma le cadute si sono accumulate davanti a me. Prima due piloti, poi tre. Non sapevo in che posizione fossi, quindi all'ultimo giro non sapevo che eravamo terzo e quarto. Anzi, pensavo che fossimo quinto e sesto".

"Quando sono tornato al box mi hanno detto che avevo mancato il podio per un pelo. Sul rettilineo d'arrivo non sono riuscito a vedere la tabella perché stavo cercando di superare Fabio. Forse sto invecchiando e per questo non ho visto la tabella; forse devo farmi controllare la vista", ha aggiunto poi, scherzando e riferendosi alla sua età.

"Ho fatto una gara intelligente. Quando la pista è così, è sempre pericolosa. Devi essere molto concentrato perché, in questo tipo di gara, al minimo errore sei fuori. Non mi sono divertito molto, ma quando inizi a recuperare posizioni la sensazione è migliore rispetto a quando succede il contrario", ha concluso Pedrosa.