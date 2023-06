MotoGP | Pedrosa correrà a Misano come wild card con KTM

“Pedrosa c’è”, esultava Guido Meda quando lo spagnolo trionfava in MotoGP. Da quando ha annunciato il ritiro dalle corse, Dani è diventato un punto di riferimento del progetto KTM e anche a Misano risponde “presente”. Dopo l’apparizione a Jerez de la Frontera di inizio maggio, Pedrosa tornerà a gareggiare anche al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Appuntamento a settembre per rivedere in azione Pedrosa, che ha ben figurato in Spagna e davanti al suo pubblico ha chiuso la gara della domenica in settima posizione. La KTM si sta mostrando quest’anno la prima avversaria di una Ducati che sembra imbattibile e questo anche grazie al catalano, che sta lavorando alacremente per riportare in vetta il marchio austriaco.

Con 31 vittorie e 112 podi in carriera, Dani Pedrosa è uno dei “Fantastici 4” che ha regalato spettacolo, e continua a farlo anche quest’anno, per l’entusiasmo di molti. Per lo spagnolo quella di Rimini sarà la terza gara da wild card dal suo ritiro. Già nel 2021 infatti aveva disputato il Gran Premio d’Austria, cha ha chiuso in decima posizione. Abbiamo dovuto attendere fino allo scorso maggio per rivederlo in azione, quando a Jerez ha dominato le FP1 per poi concludere in top 7 mostrandosi ancora in grandissima forma in sella all’ultima configurazione della RC16.

Non solo gara, Pedrosa sarà in pista anche dopo la gara di Misano per i consueti test di metà stagione. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli infatti, la MotoGP svolgerà una giornata di prove ufficiali IRTA a cui il collaudatore KTM prenderà parte, dopo aver disputato il Gran Premio di San Marino.