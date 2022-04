MotoGP | Paurosa caduta di Marquez nel Warm-UP di Mandalika

A meno di due minuti dalla fine, Marc Marquez stava affrontando i suoi ultimi giri lanciati quando, su una veloce curva a destra (curva sette), che viene presa a circa 190 chilometri all'ora, la gomma posteriore della sua RC213V ha perso aderenza al posteriore, facendolo volare in aria in uno dei più orribili incidenti nella memoria recente.

Lui e gli altri piloti Honda (e Suzuki) stanno avendo delle difficoltà ad adattarsi alla carcassa posteriore che Michelin ha riportato per questa gara, che non era utilizzata dal 2018 ed è stata scelta per Mandalika per evitare il surriscaldamento delle gomme. Il rovescio della medaglia è che il livello di grip è molto più basso di quello degli pneumatici attuali.

Dopo aver volato per una decina di metri, Márquez ha colpito violentemente il terreno e ha iniziato a rotolare. Quando si è fermato è stato in grado di rialzarsi, mezzo stordito e barcollante, raggiungendo la postazione dei commissari. Dopo aver fatto ritorno al box Honda, il #93 è stato successivamente portato in scooter al centro medico della struttura, prima di essere trasferito in ospedale per sottoporsi ad una TAC di controllo.

Resta da vedere come si sente lo spagnolo e se sarà autorizzato dai medici per la gara, che è prevista per quattro ore dopo l'incidente. Soprattutto se teniamo conto che, con i nuovi regolamenti, ogni pilota che subisce una commozione cerebrale deve ricevere l'ok per tornare in moto.

Per quanto riguarda il Warm-Up, il più veloce è stato nuovamente il poleman Fabio Quartararo, che è riuscito a mettere quattro decimi tra la sua Yamaha ed il diretto inseguitore, che è stato un sorprendente Maverick Vinales con l'Aprilia.

