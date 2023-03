MotoGP | Out anche Oliveira: niente GP d’Argentina

Il Gran Premio del Portogallo ha dato inizio a una stagione 2023 della MotoGP tutt’altro che tranquilla. Cadute, incidenti e infortuni hanno caratterizzato l’appuntamento di apertura del campionato e le conseguenze si trascinano anche in Argentina, dove questo fine settimana va in scena il secondo gran premio dell’anno. L’ultimo, in ordine cronologico, a dare forfait per Termas de Rio Hondo è Miguel Oliveira, protagonista suo malgrado della gara di domenica a Portimao.

L’idolo locale ha concluso la sua gara di casa al centro medico e il team RNF ha diramato poco fa un comunicato in cui rende nota l’assenza del portoghese per il Gran Premio dell’Argentina. Oliveira era in lotta per le posizioni di vertice nella domenica dell’Algarve, quando è stato travolto dalla Honda di Marc Marquez, causando una carambola in cui è rimasto coinvolto anche Jorge Martin. Nessuno dei tre è rimasto esente da conseguenze: Oliveira è stato portato al centro medico per un check-up, dove è emersa una contusione alla gamba. Lo spagnolo del team Pramac ha rimediato la frattura di un dito del piede e lo stesso Marc si è fratturato il primo metacarpo della mano destra, prontamente operato.

Se però Martin potrà salire in sella alla sua Ducati a Termas de Rio Hondo, lo stesso non si può dire per Oliveira. Il comunicato RNF infatti recita: “Dopo la caduta nel Gran Premio del Portogallo, Oliveira si è sottoposto a ulteriori test nella sua città natale, dove sono emersi ulteriori danni (una lesione ai tendini dei rotatori esterni della gamba destra, secondo quanto rivelato dal pilota sui social) che non gli permetteranno di prendere parte al secondo GP della stagione”.

“Nonostante lo stop, Oliveira rimane fedele al suo obiettivo di essere competitivo nel Campionato del Mondo e si concentrerà sul suo recupero per tornare in sella alla sua Aprilia RS-GP al terzo round della stagione ad Austin, in Texas, solo due settimane dopo. L'intero team CryptoDATA RNF MotoGP augura a Oliveira una pronta guarigione e attende con ansia il suo ritorno alle corse. Non sarà sostituito in Argentina. Il team CryptoDATA RNF MotoGP fornirà aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo futuro”, conclude il comunicato.

Il portacolori RNF è il quarto pilota ad annunciare la resa e saltare la gara in Sudamerica. Prima di lui infatti è stato dichiarato unfit Pol Espargaro, protagonista di un brutto incidente nelle libere del venerdì e ricoverato a Barcellona per diverse fratture e un trauma polmonare. Anche Enea Bastianini dovrà seguire il weekend da spettatore, dopo essersi rotto la scapola destra per un incidente con Luca Marini nella Sprint Race. Fuori dai giochi anche Marc Marquez, che nella carambola di domenica si è infortunato e salterà Termas, dove avrebbe dovuto scontare due Long Lap Penalty per aver causato l’incidente.