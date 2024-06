MotoGP | Operazione per "arm pump" riuscita: Raul Fernandez punta Assen

La pausa offerta dallo slittamento a settembre della prima edizione del Gran Premio del Kazakistan ha permesso a Raul Fernandez di risolvere un problema che lo tormentava dall'inizio della stagione 2024 della MotoGP.

Nella giornata di martedì, a Barcellona, il pilota del Trackhouse Racing si è sottoposto ad un intervento chirurgico volto a curare il problema di sindrome compartimentale, nota anche come "arm pump", di cui ha sofferto al braccio destro fin dall'inizio dell'anno.

Un problema che gli impediva di guidare al meglio la sua Aprilia RS-GP23, e che per esempio gli aveva impedito di battagliare fino in fondo per il podio a Barcellona, dove si era qualificato per la prima volta in prima fila e dove era riuscito a rimanere costantemente nelle posizioni di vertice.

Approfittando del fatto che ora la MotoGP si fermerà fino all'ultima domenica di giugno, quando tornerà in pista ad Assen, per non perdere tempo, il pilota spagnolo ha fissato l'operazione nel giorno successivo ai test collettivi del Mugello, nei quali la pioggia gli ha impedito di prendere le misure alla RS-GP24 che gli era stata messa a disposizione dal Test Team della Casa di Noale, in vista del momento in cui la potrà utilizzare anche in gara.

A 24 ore di distanza dalla procedura di Fasciotomia, eseguita dal dottor Xavier Mir, la squadra statunitense ha parlato di primi segnali positivi. Se la riabilazione procederà secondo i piani, dunque, il team si aspetta che Fernandez possa essere regolarmente in pista alla ripresa delle attività in Olanda, fissata per venerdì 28 giugno.