MotoGP | Oliveira: “Weekend solido, ma la pioggia mi ha aiutato”

Il Gran Premio di Gran Bretagna ci ha offerto di nuovo le Aprilia in forma, come ci si aspettava all’inizio dell’anno, il rientro dalla pausa estiva sembra aver fatto bene alla Casa di Noale, che nella gara di domenica ha vinto con Aleix Espargaro piazzando tutte e quattro le RS-GP in top 10, di cui tre nelle prime cinque posizioni. Ad emergere è stato anche Miguel Oliveira, autore di una grande rimonta dalla 16esima casella alla quarta posizione finale.

Il portoghese del team RNF è rimasto ai piedi del podio, dopo averlo sfiorato e aver dato prova di essere uno specialista delle condizioni insidiose. Proprio quando le prime gocce di pioggia hanno iniziato a stravolgere la gara, Oliveira è riuscito a risalire la china fino a insidiare il compagno di marca ufficiale Maverick Vinales, a cui è riuscito a mettere le ruote davanti sulla linea del traguardo.

“Rimontare dalla 16esima posizione è stato un bel risultato, siamo arrivati vicini al podio e anche alla vittoria”, spiega un soddisfatto Oliveira al termine del weekend. “Sicuramente la pioggia mi ha aiutato a recuperare di più il tempo che avevo perso perché ho semplicemente preso più rischi e sono stato fortunato a non cadere. Peccato non essere riusciti a tenere dietro Brad [Binder]! Ho dato tutto fino all’ultima curva, ma non ero sufficientemente vicino per provare il sorpasso”.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non è la prima volta che il portoghese si mostra particolarmente competitivo in condizioni come quelle viste a Silverstone. Pista asciutta ma gocce di pioggia presenti che hanno sconvolto la concentrazione più che l’asfalto: “Quando vedi le gocce di pioggia sulla visiera diventi più cauto. È una situazione un po’ strana, perché devi continuare a spingere per mantenere le gomme in temperatura. Se vai troppo cauto forse è peggio, ma se spingi troppo puoi cadere. È difficile vedere dov’è il limite. Ho preso dei rischi e ho avuto la fortuna di non cadere”.

Dopo un periodo difficile, la quarta posizione del portacolori RNF è sicuramente un buon primo passo verso la ripresa. Recuperato anche fisicamente, Oliveira ha iniziato la seconda parte di stagione con un ottimo risultato, che più che a livello tecnico è di buon auspicio anche come morale: “È sicuramente un bel boost mentale. Anche tornare completamente ripreso è buono, ho faticato con l’avambraccio per tutto il weekend, gli ultimi due giri sono stati tosti. Ma è questione di riprendere il ritmo e trarre il massimo da me e dalla moto. E stato un weekend solido per tutte le Aprilia in generale, sono felice di essere lì in top 5”.

“Spero che la stagione può iniziare a prendere la strada giusta, noi abbiamo la moto del 2022, stiamo tirando fuori il massimo dal pacchetto. Vedremo, credo che qualcosa possa uscire fuori, non si può pretendere di stravolgere troppo la moto, perché le due specifiche sono diverse, ma non troppo in termini di prestazione, perciò vediamo che aggiornamenti avrò e se verrà portato qualcosa di davvero significativo”, conclude il portoghese.