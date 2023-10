MotoGP | Oliveira: "Mi sono ritirato con mezzo giro d'anticipo"

Miguel Oliveira ha vissuto una gara curiosa nel Gran Premio del Giappone della MotoGP. Il pilota portoghese è sembrato adattarsi più che bene alle condizioni di pioggia che hanno caratterizzato la lunga gara di Motegi, che ha costretto l'intera griglia ad effettuare un cambio moto nelle prime fasi.

Una volta che i piloti sono rientrati ai box, il pilota della RNF Racing si è fatto strada fino alla top five al quinto dei dodici giri completati sul circuito giapponese. Questo prima ancora di riuscire a passare Marc Marquez e di rimanere davanti a lui, quarto, fino al completamento del decimo giro, quando le cose hanno iniziato ad andare male.

Da quel momento in poi, Oliveira ha iniziato a soffrire di problemi di visibilità dalla sua Aprilia, a causa dell'enorme quantità di spruzzi sulla pista, mentre la pioggia iniziava a cadere con forza. Il pilota di Pragal ha quindi iniziato a perdere posizioni. Ha stretto i denti e ha cercato di resistere, ma alla fine ha deciso di ritirarsi.

Tuttavia, ha fatto in tempo a classificarsi. Al dodicesimo giro, la Direzione Gara ha interrotto la corsa con una bandiera rossa. La decisione è stata quella di contare il giro precedente, e in quel giro Oliveira era a un giro di distanza, così come Maverick Viñales. La decisione è stata quella di permettere loro di partire dalla pitlane, ma non a Johann Zarco, che è stato escluso per non aver rispettato il protocollo stabilito dai commissari.

A fine gara, Oliveira ha spiegato di essersi salvato per solo mezzo giro: "Tutto è andato bene, senza problemi al momento del cambio moto. Sono partito bene sotto la pioggia e con più acqua mi sentivo bene. Tre giri prima del ritiro non riuscivo a vedere nulla, nemmeno dove avevo messo la gomma", ha detto.

"Mi stavo convincendo a non ritirarmi, ma alla fine sono entrato ai box e l'ho fatto con mezzo giro di anticipo. I meccanici hanno messo la moto all'interno del garage, e questo avrebbe significato che sarei dovuto ripartire dalla pitlane", ha proseguito.

Oliveira ha aggiunto: "Non riuscivo a vedere nulla, né in rettilineo né in curva. È stato molto frustrante. La gara non è ripartita. Non ho completato il 12° giro", ha detto il numero 88, che si è classificato 18° nella classifica finale.