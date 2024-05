MotoGP | Bastianini: “Oggi Marc ha dimostrato che si può sorpassare partendo dietro"

Da spettatore a protagonista: come cambiano le cose in un anno, lo sa bene Enea Bastianini, che nel 2023 era stato costretto a dare forfait a Le Mans per un infortunio e oggi è tornato in seconda posizione nella classifica generale dopo una grande gara in rimonta. Il portacolori Ducati sta dimostrando di voler conservare il posto in ufficiale a tutti i costi e, nonostante una qualifica complicata, ha mostrato il proprio valore nella Sprint conquistando una quarta posizione.

Bestia ha accarezzato il sogno del podio nelle fasi finali della gara breve, quando ha visto la sagoma di Maverick Vinales sempre più vicina. Solo sfiorata, quella terza posizione, ma il quarto posto dopo essere partito decimo è un ottimo risultato. In qualifica, infatti, una bandiera gialla gli ha impedito di firmare il suo giro veloce e la benzina finita lo ha costretto a fermarsi. Ma Enea ha saputo ribaltare la situazione, forte di un passo buono che gli ha consentito di giocarsela.

“Della gara sono contento, ma della qualifica no”, spiega Bastianini. “Sia ieri che oggi il passo era buono e si poteva lottare per il podio o per la vittoria. In qualifica però ho preso una bandiera gialla, poi è finita la benzina e non ho potuto fare un altro giro. In gara però il passo era buono. La cosa buona è che riuscivo a fare sorpassi, a differenza delle altre gare, quindi vuol dire che siamo migliorati in quest’area. Nel male, è andata bene”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Marc Fleury

Nella giornata di ieri, Aleix Espargaro aveva pronosticato una Sprint senza sorpassi per via del caldo che metteva eccessivamente sotto stress le gomme. Tuttavia, è stato smentito sia da Bastianini che da Marc Marquez, anche lui autore di una grande rimonta: “Sicuramente quando sei dietro è più difficile, però sono riuscito a sorpassare abbastanza in fretta e quando sei davanti riesci a fare più ritmo, vai più forte. Abbiamo girato bene, sono arrivato su Maverick, ma anche lui ha spinto un po’ di più ed è stato impossibile sorpassarlo”.

“Il podio? Ci ho creduto perché Vinales andava sempre lungo alla Curva 8, invece poi si è sistemato. Io gli mangiavo qualche decimo a ogni giro, ma non è bastato. Per domani, la gara è più lunga e vedremo. Oggi Marc ha dimostrato che anche partendo dietro, con una buona partenza si può far bene. Purtroppo non ho potuto fare nemmeno le partenze oggi, nel complesso possiamo essere contenti, ma questi troppi errori o cose negative dispiacciono”, spiega il portacolori Ducati ufficiale in previsione della gara lunga di domani.

Il punto di domanda più grande è rappresentato dal meteo, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale: “L’incognita meteo può cambiare tutte le carte in tavola, come sempre. Io spero in una gara asciutta, come penso tutti. Ma in caso di pioggia ci si deve adattare e sarà interessante”.

Nel frattempo, Bastianini è il più vicino in campionato a Jorge Martin, saldamente al comando dopo la terza vittoria in stagione della Sprint. Con il quarto posto odierno, l’alfiere Ducati si porta in seconda posizione in campionato, a 28 lunghezze dallo spagnolo del team Pramac e con un punto di vantaggio su Pecco Bagnaia: “Siamo tutti molto vicini, quindi, a parte Jorge che ha un vantaggio di 28 punti, siamo sempre stati competitivi. Questa è la cosa più importante, essere sempre davanti”.