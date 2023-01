MotoGP | Nuova vittoria per Lorenzo…contro il fisco

Cinque titoli mondiali, ma Jorge Lorenzo ancora non si stanca di vincere. Già, perché il pluricampione del mondo conquista un’altra vittoria, stavolta fuori dalle piste. Il maiorchino ha infatti “battuto” il fisco spagnolo, che pretendeva da lui 10 milioni di euro per redditi realizzati nel 2016. Peccato che all’epoca Lorenzo risiedesse già in Svizzera e la sua difesa ha raccolto le prove per dimostrare l’effettivo spostamento del campione dalla Spagna a Lugano, dove attualmente ancora vive.

Non è la prima volta che Lorenzo si trova a lottare contro il fisco: già nel 2021 gli era stata fatta richiesta di pagamento di 35 milioni di euro per i redditi dal 2013 al 2015. Anche in quell’occasione la sua difesa aveva dimostrato che il pilota risiedesse effettivamente in Svizzera. Così le azioni contro Jorge si erano fermate, ma il fisco spagnolo è tornato all’attacco chiedendo 7,8 milioni più 3,6 di penale per via dei giorni di permanenza in Spagna durante l’anno. Ne erano stati dimostrato 168 contro una soglia di 183, che corrisponde a oltre sei mesi, per la legge spagnola.

Carmelo Ezpeleta CEO di Dorna Sports e Jorge Lorenzo, MotoGP Legend Photo by: MotoGP

Una volta dimostrato che Lorenzo risiedesse effettivamente in Svizzera, il fisco spagnolo ha puntato sulle quattro gare disputate in Spagna, nello specifico il GP di Jerez, il GP di Barcellona, il GP di Aragon e il GP di Valencia. Questi appuntamenti rappresentavano secondo l’agenzia delle entrate iberica un’attività economica che fosse fonte di guadagno. Anche in questa occasione però la difesa ha provato che quelle attività non erano volontarie del pilota, ma scelte dalla Dorna, l’azienda che organizza del campionato.

Con questa nuova prova, sono decadute le accuse nei confronti di Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo non sarà così costretto a pagare i 10 milioni di euro richiesti dal fisco spagnolo, vincendo per la seconda volta contro l’agenzia delle entrate del suo paese natale.