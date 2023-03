MotoGP | Nuova centralina limitata dai costruttori per contenere i costi

Come riportato da Motorsport.com la scorsa settimana, il fornitore della centralina unica della MotoGP ha presentato un aggiornamento per il 2023, che sarà implementato solo per i team factory in questa stagione, mentre i team satellite continueranno ad utilizzare la vecchia centralina, arrivata nel campionato nel 2016.

Secondo le prime informazioni raccolte, alcuni problemi di fornitura dei semiconduttori hanno impedito che questo nuovo elemento raggiungesse in tempo tutti i prototipi in griglia. Cosa che però ha trovato presto delle smentite e conferma oggi nel comunicato stampa emesso dalla Magneti Marelli, che realizza tutte le centraline, e che ha precisato che la "discriminazione" è avvenuta su richiesta degli stessi costruttori con l'obiettivo di contenere i costi.

Secondo il comunicato, la nuova ECU (Engine Control Unit) della MotoGP per il 2023 "è una preparazione per la nuova era di carburanti più sostenibili, che inizierà nel 2024", e prosegue dettagliando "cosa significa e come influenzerà i team sulla griglia".

"La centralina elettronica è essenzialmente il cervello di una MotoGP, che raccoglie i dati da vari sensori sulla moto, li compila attraverso un software unificato e poi attiva gli attuatori di controllo del motore per farlo funzionare correttamente, attraverso strategie come il controllo della trazione e l'anti-wheelie. Nella MotoGP, è progettata da Marelli ed è un elemento hardware unificato utilizzato da tutte le moto e da tutti i team", continua la nota.

"In precedenza, la centralina rappresentava un grosso investimento per i costruttori che gareggiavano in MotoGP, poiché ogni marchio la produceva singolarmente. Ora, che tutti ricevono la stessa centralina, i costi sono ridotti e si contribuisce a mantenere la competizione tra i vari marchi, dato che tutti hanno lo stesso dispositivo".

La prima centralina unificata della MotoGP è stata introdotta nel 2016 e, fino ad ora, non era stata aggiornata.

"Il normale ciclo di vita di una centralina è di tre-cinque anni. Dopo di che, normalmente viene introdotto un nuovo modello, poiché i fornitori di componenti li sostituiscono entro tale periodo. Tuttavia, con l'aiuto di Marelli, la precedente durata di vita della centralina utilizzata nella MotoGP è stata più lunga, grazie anche alla possibilità di reperire le componenti. Questo perché, oltre ad aumentare l'efficienza e a controllare i costi in termini di unità in sé, i costruttori devono anche apportare modifiche al cablaggio ed ai sistemi elettrici delle loro moto per accogliere una nuova centralina", prosegue la dichiarazione.

Due centraline nel 2023

La nota prosegue spiegando perché quest'anno ci saranno due centraline.

"Le nuove moto in griglia (2023) utilizzeranno la nuova centralina, mentre i costruttori hanno richiesto che la vecchia centralina continui a essere utilizzata sui modelli degli anni precedenti. Questo per tenere sotto controllo i costi, sia per le Case produttrici che per i team indipendenti che dovrebbero pagare il conto nell'ambito dei loro contratti di leasing. Questo accordo è stato raggiunto mentre la MotoGP continua a cercare la massima efficienza e sostenibilità e, come sempre, lavora per garantire che i team indipendenti possano continuare a prosperare sulla griglia di partenza",

Questo significa che l'utilizzo della nuova centralina si estende, oltre ai team factory, a quelli che utilizzano moto identiche a quelle dei team ufficiali, come Pramac (Ducati) o LCR (Honda). Secondo la nota, tuttavia, questa "discriminazione" non creerà disparità di prestazioni per le squadre.

"Non ci saranno vantaggi tecnici e prestazionali con la nuova centralina nel 2023. Ci sono molti aggiornamenti pronti per l'inizio della nuova era dei carburanti sostenibili, oltre a maggiori misure di sicurezza in fase di test, ma non ci sarà un aumento assoluto delle prestazioni nel corso del 2023", assicura il fornitore, garantendo che nel 2024 tutti i team potranno contare sulla nuova centralina.

La nueva centralita única de MotoGP para 2023, la Marelli ECU BAZ-340 Photo by: Marelli Motorsport