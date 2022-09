MotoGP | Niente team factory: Ducati pagherà un indennizzo a Martin

Prima che Ducati annunciasse venerdì scorso la decisione di promuovere Enea Bastianini nel team ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia, il marchio bolognese aveva chiuso il rinnovo sia del pilota italiano che dello spagnolo Jorge Martin, l'altro pilota in lizza, che invece continuerà con il Pramac Racing per un altro anno.

Il manager del madrileno, però, aveva inserito nel contratto una serie di clausole che si sarebbero attivate a seconda che Jorge fosse finito nel team ufficiale e nel team satellite.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, una di queste clausole prevedeva una significativa compesazione economica nel caso in cui Martin non fosse stato il prescelto. Un importo che si aggiunge allo stipendio che percepirà il prossimo anno, che supera i due milioni di euro, rendendolo il secondo pilota più pagato del marchio, secondo solo a Bagnaia.

Inoltre, Martin è riuscito anche ad inserire nell'accordo la garanzia di due anni di contratto, ma con l'assoluta libertà di andarsene gratuitamente alla fine del prossimo anno. Dunque, avrebbe la libertà di andare in un'altra squadra senza pagare penali nel 2024, mentre la Ducati sarebbe obbligata a rispettare l'accordo biennale se lui vuole restare.

A livello tecnico, la Ducati si è impegnata per contratto ad offrire a Martin lo stesso materiale dei piloti ufficiali fin dalla prima gara, inoltre riceverà nel corso dell'anno anche gli stessi aggiornamenti di cui disporranno Bagnaia e Bastianini.

Per quanto riguarda l'attuale pilota di Gresini, il giovane riminese ha firmato un contratto di due stagioni fino alla fine del 2024 con la Casa italiana, ma Ducati è obbligata a tenerlo nel team ufficiale solo per il primo anno, con un'opzione per trasferirlo in un altro box nel 2024. Bastianini riceverà uno stipendio di due milioni di euro più bonus legati al rendimento.