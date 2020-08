MotoGP: nessuna sanzione per Pol Espargaro e Oliveira

Pol Espargaro e Miguel Oliveira sono comparsi oggi davanti ai commissari sportivi della FIM sul tracciato del Red Bull Ring per spiegare ciò che è accaduto in gara lo scorso fine settimana, dove proprio in Austria i due sono entrati in collisione, eliminandosi dalla gara.

I due sono caduti mentre stavano lottando per il quinto posto, con Oliveira intento a provare un sorpasso nei confronti del compagno di marca, andato in crisi dopo il riavvio della gara.

Dopo l'incidente i due hanno parlato. In un primo momento sembrava che entrambi fossero d'accordo parlando di un incidente di gara. Ma poi Oliveira ha attaccato Pol Espargaro.

Oggi i due sono stati convocati assieme dai commissari e hanno potuto spiegare le rispettive ragioni. Stando a quanto affermato da Espargaro, la Direzione Gara avrebbe inteso che Oliveira fosse già in caduta prima del contatto tra le due moto.

Le informazioni fornite da KTM, ricavate dalle due moto, mostrano che il portoghese è stato protagonista di una frenata fatta in ritardo e che l'inclinazione della sua moto fosse di 62 gradi prima dell'impatto con Pol. Ciò significa che la moto era già praticamente a terra prima dell'incidente.

Dopo l'incontro, i commissari di gara della FIM hanno catalogato l'accaduto come semplice incidente di gara. Dunque nessuno dei due ha ricevuto alcun tipo di sanzione.