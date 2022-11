MotoGP | Nakagami torna a Valencia e proverà la Honda 2023 nei test

Takaaki Nakagami si è imbarcato questo lunedì sul volo che lo porterà in Spagna per prendere parte all’ultima gara della stagione 2022 della MotoGP, il Gran Premio di Valencia che si disputerà questo fine settimana. Il giapponese è caduto a Motorland Aragon lo scorso 18 settembre e nonostante fosse infortunato, ha disputato il Gran Premio del Giappone la settimana successiva. Ma si è poi dovuto fermare per operarsi ben due volte nelle ultime sei settimane perdendo tre gare: Thailandia, Australia e Malesia.

Il giapponese della Honda è caduto nei primi giri del Gran Premio di Aragon dopo un contatto con Marc Marquez e ha rimediato un infortunio alla mano destra. Il giorno successivo il pilota è stato operato a Barcellona e ha viaggiato a Tokyo nel pomeriggio della stessa giornata.

Nakagami non ha voluto perdersi il suo gran premio di casa, dopo tre anni in cui il mondiale non correva nel paese del Sol Levante a causa della pandemia. Durante il fine settimana lo abbiamo visto soffrire molto ogni volta che doveva infilare o togliere il guanto. L’infortunio non è migliorato, anzi, e i suoi medici di fiducia a Tokyo gli hanno consigliato di operarsi nuovamente per innestare la pelle sulla zona lacerata. L’intervento è stato effettuato il 30 settembre e ha iniziato un processo di recupero che gli ha impedito di disputare le tre gare successive.

Il pilota di Chiba dovrà svolgere un esame giovedì al centro medico del Circuito Ricardo Tormo di Valencia per ricevere l’ok, che è un processo obbligatorio per essere stato dichiarato guarito dai medici che lo hanno operato.

“Vado in Spagna, tornerò per l’ultima gara a Valencia!”, ha scritto questa mattina il giapponese sui suoi profili social, accompagnando il testo con una foto all’aeroporto di Tokyo, dove si può ancora vedere il dito fasciato.

Oltre a disputare l’ultimo gran premio della stagione, Nakagami ha voluto viaggiare a Valencia per essere presente ai test di martedì della prossima settimana. Si tratta di un’unica giornata di prove della pre-stagione 2023 in cui Honda porterà l’evoluzione del prototipo della RC213V del 2023 che sia Marc Marquez, sia lo stesso Nakagami che Stefan Bradl hanno potuto provare nella sua fase iniziale in occasione dei test ufficiali a Misano di inizio settembre.

Dopo che la sua continuità come pilota del team LCR-Honda era stata messa in dubbio per gran parte della stagione, alla fine Nakagami ha potuto rinnovare per un altro anno con il costruttore giapponese e resterà nella classe regina per la sesta stagione.