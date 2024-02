MotoGP | Nakagami svela la sua Honda LCR Idemitsu

Due main sponsor, due presentazioni: il team LCR ha svelato oggi i colori delle sue nuove moto, come da consuetudine della squadra di Lucio Cecchinello. Prima abbiamo visto l’iconica Honda Castrol di Johann Zarco (che potete vedere qui), mentre ora è il turno di Takaaki Nakagami, che ha tolto i veli alla RC213V che invece ha i colori Idemitsu.

A differenza della LCR Castrol di Zarco, la Honda di Nakagami non presenta grandi cambiamenti in termini di livrea. Campeggiano il bianco e il rosso di Idemitsu, lo sponsor principale che figura ai lati della moto. Non manca il tocco nero, che sale verso il cupolino dove c’è il #30, che ormai è una tradizione per la squadra satellite Honda. Livrea molto semplice, pulita, ma con il main sponsor a farla da padrone, sia in termini di presenza sia in termini di colori.

Se il francese rappresenta la grande novità in casa LCR, il pilota giapponese è invece la continuità del progetto. Nakagami è al suo settimo anno in MotoGP e ha sempre corso con i colori LCR: questo è un punto di riferimento per la squadra, che in diverse occasioni negli ultimi anni ha contato sul contributo dell’ormai veterano per portare in alto i colori Honda.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, , Lucio Cecchinello team principal LCR Honda 1 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 2 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 3 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 4 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 5 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 6 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 7 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 8 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 9 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 10 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 11 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 12 - 13 Foto di: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 13 - 13 Foto di: Team LCR

“Sono entusiasta di iniziare un’altra stagione con Idemitsu LCR", dichiara Nakagami. "Mi sono preparato tutto l’inverno per arrivare in condizioni fisiche buone ed essere pronto per i test di Sepang. Non vedo l’ora di iniziare il campionato in Qatar! Quest’anno è il mio settimo anno in MotoGP e ho fatto tanta esperienza con la Honda. È lo stesso team da anni, li conosco bene, così come la RC213V. Ogni anno la moto è un’evoluzione, va sempre più veloce. Spero di poter dare il mio contributo, perché il mio punto forte è capire le differenze delle piccole parti e scoprire le differenze della moto. L’obiettivo per questa stagione è vincere una gara, la mia prima! Poi ovviamente anche i podi, concentrarmi su me stesso per conquistare i risultati che mi prefiggo”.

Solo nel 2019, Nakagami era stato costretto a fermarsi per un infortunio nell’ultima parte di stagione. In quell’occasione era stato sostituito proprio da Johann Zarco e, ironia della sorte, i due sono diventati compagni di squadra. Si tratta di cerchi che si chiudono e passati che ritornano per puntare a un futuro brillante.

Lucio Cecchinello afferma: “Abbiamo grandi ambizioni per questa stagione, abbiamo avuto un periodo di lavoro solido e duro, quindi non vediamo l’ora di cominciare. Ovviamente serve tanta energia, ma anche credere nel sogno e nell’obiettivo. Uno dei miei compiti principali è quello di motivare la mia squadra e i miei piloti. È un progetto su cui abbiamo lavorato molto con Honda. Noi abbiamo lavorato su molti dettagli per migliorare l’organizzazione. L’inverno è stato molto impegnativo e siamo entusiasti di cominciare”.

Le aspettative e gli obiettivi sono alti: la RC213V del 2024 ha mostrato nei test di Sepang un buon progresso rispetto alla versione dello scorso anno. Ora, entrambi i piloti torneranno in pista per gli ultimi test che precedono l’inizio della stagione. Si andrà infatti in Qatar, dove il 19 e il 20 febbraio Zarco e Nakagami gireranno con i colori presentati oggi e continueranno a lavorare per compiere ulteriori passi in avanti in vista dell’inizio della stagione, il 10 marzo a Lusail.