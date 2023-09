MotoGP | Nakagami rinnova con LCR per la prossima stagione

Il mercato piloti della stagione 2024 inizia a chiarire sempre di più lo scenario della prossima stagione. Non c’erano molti dubbi a riguardo, ma oggi arriva la conferma: Takaaki Nakagami ha rinnovato con LCR anche per il prossimo anno. Il pilota giapponese, ormai pilastro e riferimento della squadra di Lucio Cecchinello, proseguirà il suo percorso nella classe regina in sella alla Honda del team satellite.

Nakagami ha debuttato in MotoGP proprio con LCR, con cui ha sempre corso maturando tantissima esperienza con la RC213V. Per questo, sia la squadra sia HRC hanno deciso di continuare a lavorare sul progetto con una figura come quella del giapponese, che si è mostrato molto collaborativo nel lavorare alacremente per ottenere il massimo risultato possibile.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Autore di una pole position a Barcellona due anni fa, sembrava che Nakagami dovesse lasciare il posto quest’anno ad Ai Ogura, pronto al salto nella classe regina. Questo però ha preferito restare in Moto2, lasciando di fatto ancora la Honda nelle mani di “Taka”. Il veterano giapponese, proseguirà così il suo percorso anche il prossimo anno, e verrà affiancato dal recentemente annunciato Johann Zarco.

Takaaki Nakagami dichiara: “Sento che LCR è parte della mia famiglia e, naturalmente, sono entusiasta di essere con loro per un'altra stagione. Voglio ringraziare loro e HRC per l'opportunità, perché so che siamo in sintonia. Ora è il momento di lavorare ancora più duramente per essere pronti per il futuro”.

Lucio Cecchinello, team principal LCR, afferma: “Sono orgoglioso di poter contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce che può ottenere buoni risultati e, insieme alla HRC, crediamo che sia il momento di continuare a spingere, visto che è uno dei ragazzi con più esperienza con questa moto. Faremo del nostro meglio per lottare per le posizioni che ci prefiggiamo”.