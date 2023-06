MotoGP | Nakagami: "Il crash di Marc nel Warm-Up mi ha spaventato"

Marc Marquez ha vissuto un fine settimana difficile al Sachsenring, dove è caduto cinque volte, l'ultima delle quali gli ha procurato una piccola frattura al pollice.

L'otto volte campione del mondo si è ritirato dalla gara di domenica, lasciando Takaaku Nakagami come unico pilota Honda in griglia.

Seguendo Marquez nel momento in cui è caduto nel Warm-Up di domenica, Nakagami ha affermato che lo spagnolo "non stava esagerando" ed è rimasto spaventato dall'incidente.

"Un fine settimana molto difficile", ha esordito Nakagami. "Purtroppo, dopo il Warm-Up, c'era un solo pilota Honda. Ero dietro a Marc ed ho visto un brutto incidente".

"Ero dietro di lui. Da dietro non mi sembra che stesse esagerando e non aveva mancato la corda, sembrava a posto. Ha solo perso il posteriore in qualche modo. Ha avuto un enorme highside. Quando l'ho visto, onestamente mi sono spaventato perché è la stessa moto e un paio di volte ho avuto la stessa sensazione".

"Per fortuna non ho fatto un highside, ma un paio di volte ci sono andato vicino".

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nakagami ha preso la bandiera a scacchi nella gara di domenica in 14° posizione dopo aver concluso la Sprint in 17°.

Visti i limiti della Honda, Nakagami ha detto che "non poteva guidare meglio" ed ora confida che la HRC porti degli aggiornamenti dopo la pausa estiva per cercare di migliorare la situazione.

"È difficile da dire, ma nel fine settimana non siamo riusciti a trovare alcuna soluzione", ha aggiunto. "Siamo molto lontani da dove vorremmo essere e il divario è enorme. Ma non sono riuscito a guidare meglio, perché il problema è che ero lento".

"Ho sentito che l'anteriore si chiudeva sempre, il posteriore è davvero instabile e la moto si muove sempre, trema, ed è difficile continuare a spingere. Dovevo fare un passo indietro e vedere almeno la bandiera a scacchi, perché so che è importante per me e per la Honda, perché se mi faccio male non c'è nessuno in griglia per la Honda!".

"Quindi, almeno devo fornire loro alcuni dati per aiutarli nello sviluppo. Hanno capito qual è il problema e dove devono migliorare. Non abbiamo tempo per Assen, ma dopo la pausa estiva crediamo che porteranno qualcosa per aiutarci".