MotoGP | Mugello, Warm-Up: Espargaro guida la doppietta Aprilia

L'Aprilia ha provato a rispondere al dominio Ducati delle qualifiche nel Warm-Up del Gran Premio d'Italia di MotoGP. Le RS-GP, che hanno lavorato in tandem per tutti i 20 minuti a disposizione per verificare la rapportatura quando si sta in scia sul lunghissimo rettilineo del Mugello, hanno infatti piazzato un grande 1-2.

Il più veloce è stato Aleix Espargaro che, nonostante una coppia di gomme medie, è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'47" con il suo 1'46"976. Non è stato troppo da meno il compagno Maverick Vinales, più lento di 140 millesimi, ma con una gomma soft al posteriore.

Le Ducati però hanno confermato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per essere protagoniste anche in gara e soprattutto c'è stata una bella conferma per Marco Bezzecchi, terzo stamani dopo il secondo tempo in qualifica di ieri. Il pilota della Mooney VR46, che invece montava due soft, paga 257 millesimi e precede di 13 Johann Zarco, che ha fatto la sua stessa scelta.

Il contingente Ducati nelle prime posizioni si allarga poi anche a Pecco Bagnaia e a Luca Marini, autori rispettivamente del sesto e del settimo tempo, pure loro su una coppia di pneumatici soft. Tra di loro si è infilato il "re" della domenica mattina, Takaaki Nakagami: il giapponese della Honda LCR, spesso e volentieri il più veloce nel Warm-Up, questa volta si è dovuto accontentare del quinto tempo.

Rispetto alla giornata disastrosa di ieri, hanno fatto un bel passo avanti le due Suzuki, salite all'ottavo ed la nono posto con Alex Rins e Joan Mir, tallonate dalle altre due Ducati di Jack Miller e di Enea Bastianini. Dunque, sono ben sei le Rosse nelle prime 11 posizioni. All'appello manca solo il poleman Fabio Di Giannantonio, 14°.

Proseguono le difficoltà per Marc Marquez, arrivato alla sua ultima domenica in pista prima di quello che si prospetta come un lungo stop per la quarta operazione al braccio destro. Il pilota della Honda ha chiuso 12°, staccato di 743 millesimi. Molto attardato anche Fabio Quartararo, solo 20° con la sua Yamaha, ma probabilmente il leader del Mondiale ha lavorato con gomme molto usate.

Non se la passano meglio comunque i suoi compagni di marchio, visto che Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso hanno chiuso rispettivamente in 22° ed in 24° posizione. Per quanto riguarda le wild card, Michele Pirro occupa la 17° piazza con la sua Ducati, mentre Lorenzo Savadori chiude il gruppo con l'Aprilia.