MotoGP | Mugello, Libere 1: Vinales precede un redivivo Quartararo

Si temeva la pioggia e invece la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia di MotoGP si è disputata con l'asfalto asciutto. E il weekend del Mugello si è aperto nel segno dell'Aprilia e di Maverick Vinales, con il pilota spagnolo che nel finale del turno ha montato una gomma media nuova al posteriore per realizzare un crono di 1'46"140.

Sul saliscendi toscano ci si aspetta sempre le Ducati a fare la parte del leone, ma a sorpresa stamani è venuta fuori una Yamaha particolarmente competitiva. Forte forse anche del lavoro svolto nel test disputato qui due settimane fa, Fabio Quartararo ha issato la sua M1 in seconda posizione, staccato di soli 188 millesimi da Vinales, montando anche lui una media nuova nel finale. Ma anche Alex Rins, nonostante una scivolata alla San Donato, è riuscito a chiudere nono con la moto gemella, a poco più di mezzo secondo.

Bisogna scendere fino al terzo posto per trovare la migliore delle Ducati, che è quella griffata Prima Pramac Racing affidata a Franco Morbidelli. Il pilota italiano paga 288 millesimi, ma va detto che è uno dei pochi che hanno deciso di montare la gomma soft nel finale, forse per il timore che possa arrivare la pioggia nel pomeriggio. Oltre a lui lo ha fatto anche il suo compagno di box, il leader Jorge Martin, che ha chiuso con il quinto tempo a 447 millesimi.

Tra le due Desmosedici GP della squadra di Paolo Campinoti si è infilato il rookie Pedro Acosta, che con la sua GasGas Tech3 è stato anche vittima di una scivolata nel finale alla Scarperia Palagio, ma ancora una volta ha dimostrato di avere il ritmo dei migliori.

Sesto tempo per uno dei piloti più chiacchierati del weekend, ovvero Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing ha mantenuto la stessa gomma media posteriore sulla sua GP23 fino alla fine del turno, ma è riuscito comunque a piazzare un 1'46"587. Come lui, anche Pecco Bagnaia ha utilizzato la stessa gomma per l'intera durata della sessione, chiudendo però con la nona prestazione a 517 millesimi.

Davanti al campione del mondo in carica c'è anche l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, che questo fine settimana sfoggia una livrea dedicata all'Aprilia All Stars che andrà in scena a Misano sabato prossimo. A completare la top 10, ovvero il quadro dei piloti che al momento sarebbero qualificati per la Q2 si completa poi con l'altra Ducati Gresini di Alex Marquez.

Al momento, dunque, sarebbe fuori per un soffio l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, ma anche le due KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, che non sono stati all'altezza di Acosta ed hanno chiuso in 12° ed in 14° posizione. Non male il ritorno invece della wild card Pol Espargaro, che è subito dietro di loro in 15° posizione con la RC16.

Attardate anche le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, con Marco Bezzecchi 13° e Fabio Di Giannantonio 16°. Pare in difficoltà invece Enea Bastianini, che sembra faticare a fermare la sua Desmosedici GP e non è riuscito a fare meglio del 18° tempo. Nella sua scia c'è poi Luca Marini, che per una volta si è preso la palma di miglior pilota Honda: evidentemente il nuovo pacchetto aerodinamico omologato per questo fine settimana risponde di più alle sue esigenze. In coda al gruppo poi troviamo il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, che qui sfrutta la sua seconda wild card.