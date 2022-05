MotoGP | Mugello, Libere 1: Nakagami beffa Aprilia e Ducati

Tutti si aspettavano le Ducati e le Aprilia, invece ad aprire il weekend del Gran Premio d'Italia di MotoGP davanti a tutti è stata una Honda. E le sorprese non sono finite qui, perché il più veloce nella sessione inaugurale del Mugello non è stato Marc Marquez, ma Takaaki Nakagami.

Il giapponese del Team LCR ha piazzato una bella zampata proprio nei minuti conclusivi della FP1, risultando l'unico capace di infrangere il muro dell'1'47" con il suo 1'46"662. Un crono che gli ha permesso di aprire una forbice di ben quattro decimi nei confronti dei diretti inseguitori.

E la curiosità è che alle sue spalle sono addirittura tre i piloti racchiusi nello spazio di appena un millesimo. L'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Pecco Bagnaia hanno realizzato lo stesso identico crono, 1'47"070", con il vice-campione del mondo che si è anche reso protagonista di un'escursione sulla ghiaia alla Materassi-Borgo San Lorenzo.

Un millesimo più indietro invece c'è la Suzuki di Alex Rins, a comporre una top 4 che vede rappresentati ben quattro marchi differenti. L'aria di casa però sembra fare piuttosto bene alle Ducati ed alle Aprilia, perché in quinta ed in settima posizione troviamo le due Desmosedici GP di Enea Bastianini e Jack Miller, intervallate dalla RS-GP di Maverick Vinales.

Proprio la Casa di Noale ha portato in pista la novità più curiosa, montando una vera e propria ala posteriore sul codone della RS-GP del collaudatore Lorenzo Savadori, 22° a fine turno. Ma per questo fine settimana è previsto anche un nuovo motore evoluto in casa Aprilia.

A completare il quadro dei dieci che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 ci sono poi la Honda di Pol Espargaro e le due Ducati di Johann Zarco e Luca Marini. E anche la Casa giapponese ha sperimentato un nuovo telaio stamani con Marc Marquez, anche se l'otto volte iridato non ha brillato, chiudendo solamente in 19° posizione ad oltre un secondo.

Come avrete notato, nelle prime dieci posizioni non figura nessuna Yamaha. Nonostante il pacchetto aerodinamico evoluto, il leader iridato Fabio Quartararo non è riuscito a fare meglio dell'11° tempo, staccato di 731 millesimi, ma al momento fuori dalla Q2 per appena 10. E' andata anche peggio a Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, rispettivamente 16° e 21°.

Pacchetto aerodinamico evoluto anche per la KTM, ma per le RC16 vale un po' lo stesso discorso, visto che la migliore è quella di Brad Binder in 17° posizione con un gap di oltre un secondo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, il collaudatore Ducati Michele Pirro è 12° con la sua Desmosedici GP griffata Aruba.it, mentre Marco Bezzecchi occupa la 14° posizione. Più staccato l'altro rookie Fabio Di Giannantonio, 23° con la seconda Ducati del Gresini Racing.