MotoGP, Mugello, FP3: Bagnaia si ripete con record!

Ancora loro, sempre loro. Francesco Bagnaia e la Ducati si prendono di forza anche il terzo turno di prove libere, lanciando però l'ennesimo segnale di forza in questo fine settimana infrangendo il precedente record della pista.

Il pilota della Ducati ha ottenuto un 1'45"456 che lo ha portato a battere il precedente record della pista di 63 millesimi di secondo. Un segnale importante in vista delle qualifiche, ma anche in ottica gara, perché Bagnaia ha continuato il suo lavoro con una gomma usata al posteriore, mostrando di avere ancora un ottimo passo.

Si risveglia il team Yamaha ufficiale con Fabio Quartararo. Il francese è stato l'unico a impensierire Bagnaia grazie a un ottimo tempo. Anche Fabio, come Bagnaia, ha lavorato molto con gomma usata e il suo passo è interessante. Probabilmente, però, non è ancora in linea con quello del ducatista.

Una delle grandi sorprese del turno che ha delineato chi parteciperà direttamente alla Q2 delle Qualifiche e chi invece sarà costretto a passare per la Q1 è certamente Brad Binder. Il pilota sudafricano è stato autore di un ottimo giro con gomma Soft al posteriore, sfruttando molto bene riferimenti e scia dati involontariamente dalla Ducati di Luca Marini, che lo precedeva.

Grazie a questo Binder ha portato la KTM ai piani alti della classifica. Sarà un cliente scomodo in vista delle Qualifiche, ma il suo passo gara - almeno al momento - non lo porta a essere tra i favoriti per la gara di domani. Si rivede in Top 5 anche Jack Miller con la seconda Ducati Desmosedici GP del team di Borgo Panigale. L'australiano ha mostrato una buona velocità, ma anche di patire particolarmente il terzo settore, così come quasi tutte le altre Ducati.

Colpo di reni finale anche per Johann Zarco, che centra una meritata Q2 con il quinto tempo davanti alla prima Suzuki, quella di Alex Rins. Il catalano continua a essere il punto di riferimento per la casa di Hamamatsu in questo fine settimana. Il campione del mondo Joan Mir si trova ottavo, avendo fatto passi avanti nella messa a punto della GSX-RR numero 36, ma per lottare per il podio ci vorrà ben altro, considerata la concorrenza.

Pol Espargaro porta in Q2 l'unica Honda RC213V grazie al nono tempo, staccato di un'inezia da Mir. Molto più in difficoltà tutti gli altri compagni di marca, a partire da Marc Marquez - 12esimo - ma anche Takaaki Nakagami, 15esimo, e Alex Marquez, addirittura penultimo davanti al solito Iker Lecuona.

In Top 10 per un soffio Franco Morbidelli, autore di un errore nel terzo settore mentre era intento a migliorarsi. Il pilota romano del team SRT Petronas è però meritevole della Q2, avendo mostrato un buon passo mentre Valentino Rossi continua nel suo calvario su una delle piste che più preferisce. Il 9 volte iridato, al di là del bel siparietto creato con il nuovo casco dedicato a Elio e le Storie Tese, non è andato oltre il 18esimo tempo, staccato di 9 decimi dal crono di Bagnaia. Con la gomma Soft al posteriore Valentino sembra riuscire a migliorare leggermente, ma le sue difficoltà sono evidenti.

Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo in 14esima posizione Michele Pirro, 16esimo Luca Marini davanti a Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Lorenzo Savadori con la seconda Aprilia ed Enea Bastianini.

Da segnalare anche la caduta di Maverick Vinales arrivata negli ultimi minuti della sessione. Lo spagnolo del team Yamaha Factory ha perso l'anteriore della sua M1 al Correntaio e non è più riuscito a recuperarlo, finendo a terra nella via di fuga. Dopo il danno, la beffa, perché proprio nell'ultimo minuto è stato scavalcato nella classifica generale da diversi piloti ed è uscito dalla Top 10. Il suo 11esimo posto lo costringerà a prendere parte alla Q1.