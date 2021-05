MotoGP, Mugello, FP1: fulmine Vinales, poi Zarco con la Ducati

La MotoGP torna a solcare il nastro d'asfalto che delinea la pista del Mugello a 2 anni dall'ultima volta e Maverick Vinales ha subito fatto intendere di voler essere tra i protagonisti del fine settimana toscano.

Il pilota della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove libere fermando il cronometro in 1'46"593, il migliore dei tre piloti che hanno sfondato il muro dell'1'47".

Il miglior tempo è arrivato nell'ultima parte del turno, con cui il neo papà Maverick ha staccato di 209 milesimi di secondo la prima Ducati, quella del team Pramac Racing affidata a Johann Zarco.

Pramac è reduce dal rinnovo triennale del contratto con Ducati Corse e questo secondo posto sembra essere l'antipasto di ciò che potremmo vedere nel corso di questo fine settimana, ovvero un duello tra le moto di Borgo Panigale e quelle di Iwata, anche se questa mattina è mancato all'appello Fabio Quartararo.

Il leader del Mondiale si trova in ottava posizione, staccato di quasi un secondo dal suo compagno di squadra. Tornando ai piani alti della Top 10 è interessante vedere in terza e quarta posizione le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

I due spagnoli di Hamamatsu sono chiamati in questo weekend a rifarsi dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative e, sebbene le GSX-RR non siano certo le moto da battere sul veloce rettilino, eppure si sono già fatte trovare pronte e veloci.

Yamaha si è confermata con il quinto posto di Franco Morbidelli, staccato appena di 8 milesimi dalla Suzuki di Yoan Mir. Il pilota azzurro, prima di un plotone italiano composto da tre rider. Il pilota del team Petronas ha preceduto a sua volta di 2 millesimi di secondo davanti al primo pilota ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia.

Le Rosse di Borgo Panigale hanno lavorato non tanto per preparare il giro secco, ma per mettere a punto le Desmosedici e avere un passo gara che possa consentir loro di vincere per la quarta volta consecutiva. Dietro al piemontese c'è Michele Pirro, altro pilota Ducati che in questo weekend difende i colori del team Pramac.

Detto di Quartararo, ecco Jack Miller in nona piazza davanti a Miguel Oliveira, miglior pilota KTM staccato da 1"1. La prima Honda è quella del team LCR affidata a takaaki Nakagami, poi ecco Pol Espargaro e l'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro. Solo 16esimo Marc Marquez, una posizione davanti a Valentino Rossi. Il pilota del team Petronas continua a palesare difficoltà nell'adattamento alla sua M1 ufficiale, mentre Morbidelli è quinto.

Danilo Petrucci fatica a trovare l'intesa con la KTM. L'ultimo vincitore del GP d'Italia al Mugello è 18esimo. Per quanto riguarda gli altri italiani troviamo in 15esima posizione Luca Marini, mentre Lorenzo Savadori ed Enea Bastianini sono rispettivamente 20esimo e 21esimo.