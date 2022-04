MotoGP | Morbidelli: "Yamaha più veritiera? Spero sia questa"

Dopo quanto visto oggi a Mandalika, viene davvero da domandarsi quale sia la vera Yamaha. Dopo aver faticato tantissimo in Qatar, le M1 hanno dominato la prima giornata di prove del Gran Premio dell'Indonesia, con Fabio Quartararo che ha ottenuto la miglior prestazione di un soffio su Franco Morbidelli.

Anche nel box della Casa di Iwata, però, non sanno ancora quale sia la loro realtà perché, chiedendolo al vice-campione 2020, ha preferito non sbilanciarsi: "Ovviamente io mi auguro che sia più veritiera la Yamaha di oggi, ma non lo posso sapere con certezza. E' evidente che le performance di oggi siano migliori di quelle del Qatar. Però ci vuole tempo".

Quello che conta oggi comunque è che sia arrivata una risposta positiva dopo una avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Ci si poteva aspettare che a Mandalika la M1 potesse fare bene, viste le sue caratteristiche, ma probabilmente è andata oltre ogni più rosea previsione. Secondo Franco però bisogna andarci ancora molto cauti, perché il weekend deve ancora entrare realmente nel vivo.

"La giornata è positiva, perché sono andato forte sia stamattina che pomeriggio, sia con le gomme usate che con le gomme nuove. Siamo tutti molto contenti all'interno del box, anche se sappiamo che è solo venerdì e che dobbiamo continuare a capire come migliorare, anche se siamo già ad un buon livello", ha detto Morbidelli.

"E' presto per giungere a conclusioni. Oggi siamo andati molto forte. Ce lo prendiamo e ce lo portiamo in hotel, ma non vuol dire niente. Come non ci siamo fatti scoraggiare dalla brutta performance del Qatar, non ci facciamo gasare da quella di oggi, perché si sta parlando di un venerdì", ha aggiunto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ieri aveva scherzato sul fatto che l'anno scorso si trovava in una stanza buia senza via d'uscita, mentre ora si tratta solo di aprire le finestre. Gli è stato domandato quindi se questo venerdì deve essere visto un progresso in questo senso: "Diciamo che oggi c'era una bel sole che entrava dentro alla stanza. Per aprire le finestre ci vuole ancora un po' di tempo, ma la Yamaha e noi tutti stiamo lavorando per riuscirci".

Piano piano, però, sta ritrovando le posizioni che più gli competono, reggendo molto bene il confronto con il campione del mondo: "Quello che conta è fare un buon lavoro e tornare a lottare per posizioni importanti. Riuscire ad essere ansiosi pensando ad un podio o ad una vittoria alla domenica. Per farlo, bisogna rimanere concentrati e cercare di lavorare il meglio possibile. Credo che stiamo facendo un buon lavoro rispetto a Fabio, che comunque è in questo team e guida questa moto da più tempo di me, quindi è il riferimento. Continuiamo così e cerchiamo di fare del nostro meglio".

E se magari è uscito un pochino dal radar dei media, non sembra essere un problema per lui: "Se i giornalisti non parlano di me, evidentemente non me lo merito (ride). Ma non soffro di questa cosa. Io non ho manie di protagonismo, ho manie di velocità. Voglio andare forte con la moto ed essere protagonista con quella".